3人組ユニット「Perfume」ののっち（37）が、喜びの報告をつづり、祝福のコメントが数多く寄せられている。

【映像】のっちの誕生日を祝福するかしゆか&あ〜ちゃん

20日に更新したInstagramで、「37さいになりました！！！みなさまお祝いありがとうございます。色んなことに興味を持って自分の好きをたくさん見つけて、好きなことでいっぱいにしてまるごと抱きしめて。それをPerfumeに生かせるように、そしてみんなにシェアしていけたらいいなあ。そんな1年にしたいなと思ってみてます。」と、この日に37歳の誕生日を迎えたことを報告した、のっち。笑顔の写真を投稿した。

のっちの誕生日に、メンバーのあ〜ちゃん（36）は、「のっち、お誕生日おめでとう。どんなのっちも大好きだよ。大切だよ」、かしゆか（36）は「のち愛してるよー」と、お祝いのメッセージを送った。

のっちの誕生日翌日となる9月21日、メジャーデビュー20周年という節目を迎えたPerfume。公式サイトで、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします。また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです。」と、活動休止を発表。同時にカムバックもファンに向けて宣言している。（『ABEMA NEWS』より）