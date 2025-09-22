¶Ó¿¥·½¤ÈÀ¾²¬ÎÉ¿Î¤ÎÉÔÄ´¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆñÂê¡ÄÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¡Ò¥Ñ¥ï¡¼¡¦ÀºÅÙ¡Ó¤ÏÇúÈ¯Åª¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÃË»Ò¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ê¥ÇÇÕ¡Ë¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë0¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥·½¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤â¥º¤Ù¥ì¥Õ¤é¥È¥Ã¥×2ÉÔºß¤Î¿ØÍÆ¡£»ë³¦¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ë¼¡¤°À¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê29¡Ë¤¬ÀäÉÔÄ´¤À¡£Ä¾¶á15Âç²ñ¤Ç1¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Î´þ¸¢5²ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï153°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¡£Ä¹°ú¤¯¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤È¥·¥Ê¡¼¤ÎÁ´ÊÆ·è¾¡¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î3¥²¡¼¥à¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥Ê¥À¥ë¤Î2¶¯¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ò¥Ñ¥ï¡¼¡ÜÀºÅÙ¡Ó¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£À¾²¬¤ÏÇØ·Ê¤Ë¡È¹â¤µ¡É¤òµó¤²¡¢Ä¹°ú¤¯¸Î¾ã¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤âÊÖ¤¹¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¥ï¥¶¤Ç¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤òºï¤ê½Ð¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ÇÇÕ¤âÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï»ÙÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È10ËÜ¤ò°ìÅÙ¤âÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥·¥å¥È¥ë¥Õ¤Ï192¥»¥ó¥Á¡¢¿ÈÄ¹¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À--¡£
¡¡1990Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¾¾²¬½¤Â¤¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¹â¤µ¡Ê¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢³èÌö¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÊÆ¹ñÀª¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥é¥¹¡¢¥¯¡¼¥ê¥¨¤¬185¥»¥ó¥Á¡¢¥¢¥¬¥·¤Ï180¥»¥ó¥Á¡¢175¥»¥ó¥Á¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¤â¥Ä¥¢¡¼34¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ç185¥»¥ó¥Á¤¬ÍýÁÛ·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê190¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¡Ê191¥»¥ó¥Á¡Ë¤«¤é190¥»¥ó¥Á»þÂå¤Ø¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤âÄÌÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤«¤é195¥»¥ó¥Á¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤¬¾åÊý¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯µ°Æ»¤¬ÊÑ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ò¥Ñ¥ï¡¼¡ÜÀºÅÙ¡Ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾²¬¤ÎÄ¹¤¤¸Î¾ã¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥Ë¥¹Á´ÈÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÄ¹178¥»¥ó¥Á¤Î¶Ó¿¥·½¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹øÄË¤Ç²Æ¤ò¤Û¤ÜÁ´µÙ¤·¤¿35ºÐ¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤ËÂ³¤¥ÇÇÕ¡¢Íè½µ¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏºòÇ¯ÀÑ¤ó¤À¾å³¤¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ã¤¨¡¢½©¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°150°ÌÁ°¸å¤Ë²¼¹ß¤·¤ÆÂç²ñ½Ð¾ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅºÅÄ¹ë¡¦¥ÇÇÕ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂÎÄ´¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î»ñ¼Á¤Ï¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯¤Î581°Ì¤«¤é¥È¥Ã¥×100Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÌäÂê¤ÏÀ¾²¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ò¥Ñ¥ï¡¼¡ÜÀºÅÙ¡Ó¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¡¡Íè½µ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤¬½é¸«»²¤À¡£¶²¤ë¶²¤ë¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡ÊÉðÅÄ·°¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë