¿¹ÊÝJ¤Î£×ÇÕ¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔ°Â¡Ä»°ãø·°¤Ï¡ÖÆÍÇËÎÏ¤Ë±¢¤ê¡×¡¢°ËÅì½ãÌé¤Ï¡Ö´°¼£¤·¤Ê¤¤¸Î¾ã¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç½éÀï¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡Ê6Æü¡Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Â³¤¯ÃÏ¸µÊÆ¹ñ¤È¤Î°ìÀï¡Ê9Æü¡Ë¤Ï0¡Ý2¤ÎÎÏÉé¤±¡£ÆÀÅÀÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÏªÄè¤·¡¢ÍèÇ¯6·î11Æü³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àþ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤Î·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹¶·â¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëº¸¥µ¥¤¥ÉFW»°ãø·°¡¢±¦¥µ¥¤¥ÉFW°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Î¸¶°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°ãø¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î±Ô¤¤½Ä¤ÎÆÍÇË¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ËÅì¤Ï²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Î1Éô¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡×
¡Ö°ËÅì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôS¡¦¥é¥ó¥¹¤¬2ÉôÍî¤Á¤·¤¿¤Î¤Çº£¥ª¥Õ¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Î1Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤·¤¿¤¬¡¢²¼°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤º¡¢Ç¯Êð¤Ê¤É¾ò·ïÌÌ¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÄË¤á¤¿º¸Â¼ó¤Î¥±¥¬¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡ã¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï´°¼£¤·¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡ä¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢°ËÅì¤ÏJÉüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Î³Ê²¼¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¸ÅÁã¥²¥ó¥¯¤Ë½ÐÌá¤ê¡¢¼çÀï¾ì¤Î±¦¥µ¥¤¥É°Ê³°¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ïÀï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£
¡Ö°ìÊý¤Î»°ãø¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤ÈÀÚ¤ìÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ËËüÁ´¤Ç¤â¡¢ÆÍÇËÎÏ¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤³Ý¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»°ãø¤È°ËÅì¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤È¤âÂ¤¬Â®¤¯¡¢¼éÈ÷°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯µ¢¿Ø¤·¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÁê¼ê¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÅ°¤¹¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â»°ãø¤È°ËÅì¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ËÅì¤Î¸µÆ±Î½¤ÇS¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿FWÃæÂ¼·É²ð¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¤ÎFWÆ²°ÂÎ§¤¬¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢»°ãø¤È°ËÅì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÏÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°ãø¡¢°ËÅì¤ÎÎ¾Íã¤ÎÄãÌÂ¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿´ÇÛ¤Î¥¿¥Í¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£