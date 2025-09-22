½é¤Î¹õ¿ÍÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¤ÏÆñÉÂ¤ÇÆþ±¡Ãæ¡Ä¡Ö¼£ÎÅ¤ÇËè·î30Ëü±ß¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó
¡¡¡Ê¸µÎÏ»Î¡¿56ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎÃÂÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤é³°¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ÇÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£90Ç¯Âå¤Î¼ãµ®¥Ö¡¼¥à¤Î¤È¤¤â¡¢½ì¤é³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤¬³èÌö¡£Åö»þ¡¢½é¤Î¹õ¿Í´Ø¼è¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¤À¡£º£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¡£ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î5·î¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö4Ç¯Á°¤ËÈ¯¾É¤·¤¿´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¥µ¥ë¥³¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤È¤¤¤¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ØÄêÆñÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ÀÁÇµÛÆþ´ï¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³±¡¢áâ¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢³±¼º¿À¤Ç²¿ÅÙ¤âÂ´ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·Ìô¤ò»î¤·»Ï¤á¤¿5·î¤ËµÞ¤Ë40ÅÙ¶á¤¤¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ·ìÃæ»ÀÁÇÎÌ¤¬Äã²¼¤·¡¢ICU¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡£
¡ÖÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¡¢¤â¤¦¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ñÀ×Åª¤Ë10Æü¤Ç°ìÈÌÉÂÅï¤Ø¡£¤Þ¤À¼«ÎÏ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤âÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¡¢10¥á¡¼¥È¥ëÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â¤È¤ì¤ë¤·¡¢¿©Íß¤â¤¢¤ë¡£°ìÊâ¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡Æþ±¡Á°¤Ë110¥¥íÂæ¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡¢92¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¡£µÓ¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¡¢¤ªÊ¢¤â¥Ú¥¿¥ó¥³¤À¡£
¡Ö¥µ¥ë¥³¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ô¡ó¡£ËÍ¤Ï±¿°¤¯¤½¤Î¿ô¡ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿´ÇÛ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤ÆÉÂµ¤¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÇ»ÅÙ»ÀÁÇµÛÆþ´ï¤¬É¬¿Ü¤Ç¸Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ëè·î30Ëü±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¡£ÇÙ°Ü¿¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢1¡Á2Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¡ÈÀïÆ®Îµ ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËºÆº§¤·¤¿5ºÐÇ¯²¼¤Î¿¿Í³ÈþÉ×¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦¡£½Ú´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4Ç¯Á°¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¤¤·¡¢Èþ¿Í¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡Èà½÷¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï»àÊÌ¤·¤¿Á°¤Î¤´¼ç¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë29ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È27ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢2ºÐ¤ÎÂ¹¤¬1¿Í¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¡¢ËÍ¤Ï²ÈÂ²¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¹¬¤»¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤ÆÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤Îºî¤ëµí¤¹¤¸¤ÈÂçº¬¤Î¼ÑÊª¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÎÏ»Î»þÂå¤Ë·ëº§¤·¤¿Á°É×¿Í¤È¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Á°É×¿Í¤ÎÉã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤â¼¤á¤¿¡£Å¾¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯Æþ¼Ò¤·¤¿Âç¼ê¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤ÞµÙ¿¦¾õÂÖ¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡£ÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡£¼«¿®¤¢¤ë¤«¤é¡ª¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢Î©Àî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ç°é¤Ã¤¿ÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à³ØÀ¸»þÂå¤òÁ÷¤ê¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÍèÆü¤·¤ÆÍ§¹ËÉô²°ÆþÌç¡£½é¤Î¹õ¿ÍËëÆâÎÏ»Î¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶Ú¹üÎ´¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¶ÚÆù¤Ï¹Å¤¯¤Æ¥±¥¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡£¤Ç¤â¡¢ËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¸Ø¤ê¡£º£¤âÂçÁêËÐ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤·¼ã¤¤¤«¤é¡¢Ä¹¤¯²£¹Ë¤òÌ³¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡03Ç¯°úÂà¸å¡¢¥×¥í³ÊÆ®²È¤ËÅ¾¸þ¡£¸µ²£¹Ë¤Î½ì¤¬¶ìÀï¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¡ÖÁêËÐ¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÂÎ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¨¤¿¤«¤éPRIDE¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ½Ð¿È¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤º¡¢¤º¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹âÅÄÆ»¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ºùÄíÏÂ»Ö¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÁêËÐ½Ð¿È¼Ô¤Ï¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÎÄ´¤¬¤¤Ä¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀïÆ®Îµ¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤ì¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë