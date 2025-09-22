¿¥ÅÄÍµÆó¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤«¤é"ËÜÅö¤ËÂ´¶È"Àë¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÈÎ¦Ï¢¤Ï¡© µî¤êºÝ¤ÎÈþ³Ø¤ÈTBS¤Îº¤ÏÇ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢º£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎµÓËÜ²È¡¦»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ª¤·¤«¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£Ï·Ê¼¤Ïµî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç13Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£13Æü¤ÎÂç²ñ½éÆü¤«¤éTBS·Ï¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤òÏ¢Æü¡¢Ç®¶¸²òÀâ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½éÆü¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ·Ñ¤ÇÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï17¡ó¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±15¡Á16¡óÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£¹â»ëÄ°Î¨¤¬Â³¤¡¢¶ÉÆâ¤Ï´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯Ç®¿´¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤È¯¸À¤ÇÎä¤äÎä¤ä¤¹¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²òÀâ¤ËÀ¤Î¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´í¤¦¤µ¤â´Þ¤á¤Æ"¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ"¤é¤·¤¤ÌÌÇò¤µ¤È¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÂ´¶È¡×Àë¸À¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô°ú¤ºÝ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Í¡Õ¡Ô²þ¤á¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Õ¡Ô¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î°úÂà¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¡¢ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤ËÄ¶½ÅÍ×¡Õ¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤¬¤ë¤¬¡¢ÂçÈ¾¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëÅê¹Æ¤À¡£Ëè²ó¡¢Î¦¾å°¦¤ò¸ì¤ë¿¥ÅÄ¤Ë½ë¶ì¤·¤¤¡¢¥¦¥¶¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£º£Âç²ñ¤âÈÖÁÈ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È°ìÉôÈãÈ½¤â¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢22Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¥ÅÄ¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ°æÈþÊæ¡Ê60¡Ë¤Ï»Ê²ñ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢23Ç¯¤Èº£Âç²ñ¤Î»Ê²ñ¤ÏTBS¤Î¶É¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TBS¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤âÎ¦Ï¢¤Ï¡©
¡ÖTBS¤Ï¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ä¥®¥ã¥é¤ò½ä¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÉü³è¤òË¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡ØÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åºâÃÄ¡Ù¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÊÂ¤ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¤ß¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ï½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Î¦Ï¢"¤ªËÏÉÕ¤"¤Î¿¥ÅÄ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡ØÏ·Ê¼¤Ïµî¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Î±é¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ÉÂ¦¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÎ¦Ï¢¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÀäÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤â¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸ø¼°¤«¤é¤ÎÇÛ¿®¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡ºâÃÄ¤ÎHP¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡È¿¥ÅÄÍµÆó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Õ¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£27Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¿¥ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
