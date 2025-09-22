³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¤ÎPerfume¤Ï¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤«¡ÄÇØ·Ê¤ËÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î¡È¥Éº¬À¥¥ã¥ê¥¢¡É
¡¡3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤È¡¢21Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2005Ç¯¤Ë¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿20¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÅÙ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥Æ¥¯¥Î´¶¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
【もっと読む】西野カナ×Perfumeショットにファンびっくり……ザワつごわさ起こした「のっち不在ショット」を読み解く
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Perfume¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁá¤¯¡¢3¿Í¤Ï¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç½Ð¿È¤Ç¡¢¤«¤·¤æ¤«¡Ê36¡Ë¤È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿1998Ç¯¡¢2¿Í¤Ï9ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£02Ç¯¤Ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢03Ç¯¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÃæ³Ø3Ç¯¤Ç¾åµþ¡£Åö½é¤Ï½©ÍÕ¸¶¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Áð¤Îº¬³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀ±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏSTU48¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£¹Åç¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¥Éº¬À¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ë¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤«¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Perfume¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½ÅªÂ¸ºß¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¡×¡£03Ç¯¡¢¾åµþ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Åö»þ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯·ÏDJ¤Î´Ö¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£05Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿À®¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¥¤¥È¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥¯¥¿¡¼¥º»Å¹þ¤ß¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢MIKIKO¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â08Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç16Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡£Åìµþ¸ÞÎØ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´éÅªÂ¸ºß¤Ë¡£
¡¡Ç¯Ëö¤È¤Ê¤ë¤È¸«Ç¼¤á¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò¡×¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤Ë´üÂÔ¤À¡£
西野カナとPerfumeがそろって写真を撮ったら、合計人数は4人になるはず。しかし、当該写真には3人の姿しかなかった……。