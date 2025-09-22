Âç¼ê´ë¶È¤ò¼¤á¤Æ¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÉ×ÉØ¤ÎÄ©Àï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Ì¢±ä°Ê¹ß¡¢³¤³°°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¤âÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤Ç¡¢Ãóºß°÷¤ÇÉëÇ¤¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºêÂ¼·ò»Ê¤µ¤ó¡¦¤Î¤ê¤³¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤°Ü½»¡¦ÉëÇ¤¤ò¤¹¤ëÆüËÜ¿Í²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë2024Ç¯10·î¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤³¤É¤â±à¡Ø¥¿¥¤¤µ¤¯¤é¥¥Ã¥º¡Ù¤ò³«±à¤·¤¿¡£
¢¡¥¤¥ó¥É¤È¥¿¥¤ÉëÇ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤Îå«
¡¡ºêÂ¼É×ºÊ¤â¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È´ë¶ÈÃóºß°÷¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÃóºß·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ï¹Âç¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¾õ¶·¤ä»Ò°é¤Æ´Ä¶¡¢°åÎÅ¤ä¿©»ö¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤¬½»¤à¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤ÎÉëÇ¤Àè¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×ºÊ¤Ï°ì²È¤Ç¥¤¥ó¥ÉÊë¤é¤·¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç²ÈÂ²¤Îå«¤Ê¤É¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ò»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥ÉÀ¸³è¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤È´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É°¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²ÈÂ²ÂÓÆ±¤Ç¥¤¥ó¥ÉÃóºß¤ò´«¤á¤¿¤¤¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥¿¥¤ÉëÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ï¥¤¥ó¥É¤è¤ê¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÊë¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í²ÈÂ²¸þ¤±¤ÎÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¿å½à¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ò»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Î2023Ç¯¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢Ç¤Ì¿Îá¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢É×ºÊ¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤Îå«¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é³¤³°ÉëÇ¤¤¹¤ëÆüËÜ¿Í²ñ¼Ò°÷¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³¤³°ÉëÇ¤¤Ç¤â²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤òÉ×ÉØ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¶Ð¤áÀè¤ÎÅÔ¹ç¤Ç³¤³°Ãóºß¤¹¤ë¿Í¤Ë¤âÄü¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤³¤É¤â±à¤ò³«Àß¤¹¤ì¤Ð¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï·ò»Ê¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬¤³¤É¤â±à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£·ò»Ê¤µ¤ó¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë»ÜÀß¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä³¤³°Ãóºß·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤é¤º¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡É×ºÊ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¿¥¤¤Ç¶ñ¸½²½
¡¡2024Ç¯¤ÎÇ¯½é¤«¤é·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¶å½£¤Î¼Â²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤É¤â±à¤Ë¤Æ¸¦½¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤È¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶È¼ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤À¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç°ì¸®²È¤ò¼Ú¤ê¡¢¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤É¤â±à¤Ø¤È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Ç¤ÏË¡Îá¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢É×ºÊ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë±¿±ÄÊýË¡¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ£Êý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Íý¼¼¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËºêÂ¼É×ºÊ¤Ï¿©°é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÊÉ¤¬¤Ê¤¯¡¢µë¿©¼¼°Ê³°¤Ë¤â¿©¤Ù¤â¤Î¤Î¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤¤ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡Ë
¢¡ÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¿Í¶µÍ¡¤òÃµ¤·µá¤á¤ë
¡¡¥¿¥¤¤µ¤¯¤é¥¥Ã¥º¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î±à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¶µ°é¤âÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥É¤È¥¿¥¤Î¾Êý¤Ç¤Î³¤³°°é»ù¤Ç¼«¿È¤¬Êì¸ì¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿ÍÊÝ°é»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Æ±±à¤Ç¤Ï¥¿¥¤¿ÍÊÝ°é»Î¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤âÆüËÜ¸ì¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¶µ°é»ÜÀß¤¬ÄÁ¤·¤¤³°¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¸½ÃÏ¿ÍÊÝ°é»Î¤ÎÊç½¸¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£Â¾±à¤Ë¶Ð¤á¤ëÊÝ°é»Î¤â¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦±þÊç¤Ï¤³¤Ê¤¤¡£
