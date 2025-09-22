¡Ö²¿¤ä¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡ª¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¦Ï·¿Í¡Ä¼þ°Ï¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡ÈÂç¥²¥ó¥«¤Î¸¶°ø¡É¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯7·î30Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Âç¥²¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡³ä°ú¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿ÁÚºÚ¤â»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìë´Ö¡£Çã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»°±ºÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡©¡¡¤³¤ó¤ÊÄä¤á¤«¤¿¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤Ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¥ï¥ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ë»×¤ï¤º¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡Ï·¿Í2¿Í¤¬°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É
¡ÖÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¡£¤¹¤°¤ËÅÜÌÄ¤êÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¤ÎÃËÀA¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¹âÎð¤ÎÃËÀB¡£¤É¤¦¤ä¤éA¤Ï¡¢B¤¬Ãó¼ÖÏÈ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë1Âæ¤Î¼Ö¤¬Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤éÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¼Ð¤á¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£B¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃó¼Ö¤·Ä¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¢¤·¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÏ·¿ÍA¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖA¤Ï¡Ø²¿¤ä¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡© ¤¢¤¡¤Ã¡©¡ª¡Ù¤È¡¢B¤ËÄÏ¤ß¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¡£°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¤È¼þÊÕ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢Ï·¿Í2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¥¤¥«¥Ä¥¤·Ï¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÃçºÛ
¡¡B¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¡£ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤A¤Ï¡¢B¤Ë¥º¥¤¤Ã¤ÈµÍ¤á´ó¤ê¡¢¤¤¤Ä²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Ì¼¤Î¼ê¤ò°ú¤¡¢µÞ¤®Â¤Ç¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Þ¤ÇÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£40Âå¤°¤é¤¤¤Î¥¤¥«¥Ä¥¤·Ï¤ª·»¤µ¤ó¤¬Ï·¿Í2¿Í¤Î¤Û¤¦¤ØÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¡Ø¤É¤¦¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥«¥Ä¥¤·Ï¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ï·¿Í2¿Í¤ËÃíÌÜ¡£ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢A¤Î¶½Ê³¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥«¥Ä¥¤·Ï¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ·¿Í2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¤Ç¡×¤È¡¢¤Ê¤À¤áÌò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌ¼¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÂàÈò¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÊ¬¸å¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼ÖÏÈ¤«¤éÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿B¤Î¼Ö¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢7¿Í¤Û¤É¤Î·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¼Â¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¿ôÆüÁ°¡Ä
¡Ö·Ù»¡¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¿ôÆüÁ°¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃó¼ÖÏÈ¤òÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¿50Âå¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¡¢Ì¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ö¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÃó¼ÖÏÈ¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼Ö°Ê³°¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï1Âæ¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÎÙ¤ËÃó¼Ö¤·¡¢¥¸¥í¥¸¥í¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤â¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢Ãó¼ÖÏÈ¤«¤éÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥ß¥é¡¼Æ±»Î¤Ë¤Û¤Ü·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ò¥¸¥í¥¸¥í¸«¤Ê¤¬¤é¡¢É¨¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î»æÂÞ¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇËËÄ¥¤ê¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Âç¥²¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
