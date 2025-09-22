【恋愛占い】9月末に向かって理知的な自分と挑戦心が戻りそう。まーささんが贈る12星座の恋愛運

9月もそろそろ終わり。アストロカウンセラー・まーささんによる、9月16〜30日までの恋愛運をお届けします。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！画像をタップしてね！

恋愛運を全文読みたい方はこちらをタップ



自分の中の弱い面に大事なヒントが。休養優先で！



9月後半：おひつじ座さんの恋愛運月半ばの休養が効いたのか、大分元気を取り戻します。

対人関係は大事な時期を迎えそう。もし今付き合っている相手やかなり近い距離にいる誰かがいるのなら、その存在の大事さが一層浮き彫りになるかもしれません。

続きは、おひつじ座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



昔の思いや関係性の復活期。大事な気づきもありそう



9月後半：おうし座さんの恋愛運月末は再び最近好調な社会面が活発になる時期。ただぐいぐい前進するというよりは、現実の機会を通じて自分の求めるもの、なりたい姿を改めて模索するような雰囲気です。行動する中で、これから自分は何をしたいのかの核を見つけていくつもりで行くといいでしょう。

続きは、おうし座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



前進は急ぐ必要なし。行先がわかっていればいいのです



9月後半：ふたご座さんの恋愛運月末は、一旦少し前や恋愛以外の状況を振り返ったことから、改めて自分の求めるものがよりはっきりしてきそう。必ずしも今すぐにそちらに向かえるわけではないかもしれないけれど、「これからの自分にとって大事なのは、やはり〇〇だな」と思うイメージです。

続きは、ふたご座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「忘れかけていた思い」が戻る、恋愛モード開始期



9月後半：かに座さんの恋愛運「思い馳せモード」が続く月末。プライベートでは新しい展開があり、「自分にはこういう暮らし方や環境が合っているんだ」と納得できる出来事が起こりそうです。今のかに座は、場所としても、居場所としても自分にとって本当に合う生き方を探している途中。その中で大事なヒントをつかめるタイミングとなるでしょう。

続きは、かに座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



内面振り返り期スタート。「私は何が大事かな？」



9月後半：しし座さんの恋愛運月末は、印象的な人や出来事との出会いが訪れる、大事な時期になりそうです。ここしばらくのしし座は、目まぐるしく変化する人間関係に刺激を受け、大きな成長意欲を高めてきました。ただし意欲は本物でも、「具体的に自分はどうなりたいのか」については、まだ十分に見えていないのかもしれません。ここで起こる展開は、それに対して新しいヒントを与えてくれるものになりそうです。

続きは、しし座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「私が求める愛って？」自問自答から始まる恋モード



9月後半：おとめ座さんの恋愛運月末に向かうにつれて、社会面でのパワーも再びアップ。新しい考え方や価値観が、おとめ座の中に入ってくるようなイメージです。ここしばらくの経験を通して、おとめ座は今までとは違う種類のものに惹かれやすくなっています。そのことを自覚して、「積極的に取り入れてみてもいいかも」と思えるとよいでしょう。

続きは、おとめ座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



私が求めるのはこれなのだ。そんな原点がわかる時期



9月後半：てんびん座さんの恋愛運月末に向かうにつれて、一旦内省的になったてんびん座のテンションは再び外向きに向かいそうです。まだはっきりとはしないものの、「多分自分が本当に求めているのは…こういうものだ」という感覚が見えてくるでしょう。ここまでてんびん座は挑戦的にいろいろ頑張ってきたと思いますが、その流れも元をたどればこの思いから始まっています。自分の思いの“起源”や“原点”に気づけるかもしれません。

続きは、てんびん座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



過去の不安や傷との再会。私とは何者か、再考の時期



9月後半：さそり座さんの恋愛運月末に向かうにつれて、さそり座は自分の深い部分から大事な指針となるものを掘り当てそうです。ここまでのさそり座は、自分自身や日常を大きく作り変えようとしてきましたが、「それは何のためなのか、結果どこを目指すのか」がまだはっきりしていない状態でしょう。しかし、その核になる部分を見つけるのがこのころのポイント。「そうか、私はここを目指せばいいのか！」とハッとなる瞬間がありそうです。

続きは、さそり座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「本当の自分らしさ」とは？本格振り返り期はじまる



9月後半：いて座さんの恋愛運月末に向かうにつれ、月半ばの経験が身に染み、少しプライベートを振り返るモードに切り替わっていきそうです。社会面も引き続き活発ですが、丁寧に取り組めば問題ないでしょう。少し落ち着いてきた周囲の中で異彩を放つのは対人関係で、何かいて座に大事なヒントをもたらす存在と出会うかもしれません。

続きは、いて座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



誰かとの関係の中で気づくもの。それは自分の姿です



9月後半：やぎ座さんの恋愛運月半ばの気づきがやぎ座に新たなヒントを与えたのか、月末には「自分が目指すのは、こういうものかもしれない！」とハッとなる場面もありそうです。おそらくそれをつかむのは社会面で、理想にぴったりくる何かと巡り合うのかもしれません。それをすぐに自分のものにする…まではいかなくても、「今後どこを目指して自分は歩いていけばいいか」が何となくわかり、やぎ座はびしっとするでしょう。

続きは、やぎ座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



私を傷つける私自身の癖。大事なことに気づくとき



9月後半：みずがめ座さんの恋愛運月末は、自分が求めるものの“原点”に改めて立ち返ることができるパワフルな時期です。月半ばに一度揺れたことで、自分の思いを自覚でき、「いや、自分が求めているのは…」と軌道修正がかけられたのかもしれません。ただ、目指すところはわかっても、今すぐ行動に移せるわけではないでしょう。恋愛面では「自分らしくいられる恋がしたい」という思いが強く、中途半端なものは受け入れられない雰囲気。一旦、恋への関心自体も下がるかもしれません。

続きは、みずがめ座の恋愛運をチェック

今週の運勢も併せてチェック



自分の中にある情熱、不安や傷と深く向き合う時期



9月後半：うお座さんの恋愛運改めて今後の自分や日常の中で求める自由さや新たな挑戦心を強く自覚できる時期です。「私は新しくなりたい」といううお座の意志は、月半ばに少し揺らいだことで、逆により強く感じられるかもしれません。おそらく以前のうお座は、今よりも特定の人間関係（複数も含む）との距離が密接で、そこには良い面も悪い面もあったのでしょう。それを理解しているからこそ、独立心や自由を求める思いが今のうお座にはあるのです。

続きは、うお座の恋愛運をチェック



今週の運勢も併せてチェック



isuta恋愛占い（毎月1日、15日更新）https://isuta.jp/lovefortuneisuta週間占い（毎週日曜日更新）https://isuta.jp/horoscopeisutaの運勢グラフ（毎月1日更新）https://isuta.jp/fortunegraph2025年下半期の占いも公開中✓