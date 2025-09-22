¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¦¥ô¥¡¥ó¥¿¡¼¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¥·¥§¥ó¥²¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¾¦¶È¥¨¥ê¥¢
¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¦¥ô¥¡¥ó¥¿¡¼¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡¢¥·¥§¥ó¥²¥ó¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ò2026Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿¹¤Î·Ê´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢°û¿©Êª¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë·Ú¿©¤È½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÀß¤±¤¿¡£¸ÜµÒÄ´ºº¤Ç¤â¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Î1¤Ä¤Ï¿©ÉÊ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÌ£¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥¤¥«¡¼¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖPartioaitta¡×¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖLindex¡×¡¢Éý¹¤¤¼ïÎà¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖR-kioski¡×¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖPure - Taste of Finland¡×¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖPicnic¡×¤Î5¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£