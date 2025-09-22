ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î³Ø¤ÓÊý5Áª
±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Î¾åÃ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤1ºý¤¬¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª¸«¤¿¤Þ¤ÞÉÃ¤Ç¸À¤¦±Ñ²ñÏÃ¡Ù¤À¡£¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¢ª¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò²ð¤µ¤º½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¿¹½¨É×¤µ¤ó¡ÊÎïß·Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¡×¡Ü¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡ª¡×
¡¡»ä¤Ï¼ñÌ£¤Ç½µ¤Ë°ìÅÙ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤¹¤ë·î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·î¤â¤¢¤ê¡¢80Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ðÁÃÎý½¬¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì²ó°ì²óÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä·¿¡×¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Î15Ê¬¤Û¤É¤Ï¥²¡¼¥à·Á¼°¤Ç¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤ä¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬¤¤ì¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¤â¤·´ðÁÃÎý½¬¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Ì£µ¤¤Ê¤¤80Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÃ±¸ì¤Î°Åµ¤äÎãÊ¸¤Î²»ÆÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä·¿¡×¤Î³Ø½¬¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¾ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¤Ï°ìµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¼Â´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä³Ø½¬Ë¡¡×¤È¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥³Ø½¬Ë¡¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯·¿¤Î³Ø½¬Ë¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯³Ø½¬Ë¡¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä³Ø½¬Ë¡¡ À¼¤Ë½Ð¤¹Îý½¬¤È¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ±ÑÊ¸¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¡¢È¯²»¤Î¶ºÀµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¼è¤êÎÏ¤ä¸ì×Ã¤ÎÄêÃå¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸¹½Â¤¤ÎÍý²ò¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£²»À¼¤òºÆÀ¸¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¯²»¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢±Ñ¸ìÆÃÍ¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÃ»¤¤²ñÏÃÊ¸¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é»úËë¤Ê¤·¤ÇÄ©Àï¤·¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÉü½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´°àú¤µ¤òµá¤á¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿¿»÷¤·¤ÆÀ¼¤Ë½Ð¤¹¡×¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä³Ø½¬Ë¡➁¡§¹ÔÆ°¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯
¡¡Æü¾ï¤ÎÆ°¤¤ò´ÊÃ±¤Ê±ÑÊ¸¤Ë¤·¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢¼«Á³¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖI¡Çm brushing my teeth.¡×¡ÖI¡Çm opening the window.¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¼¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¿²»¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¶µºà¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ø½¬ÁÇºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ°ºî¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤É¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¸ì×Ã¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ²±¤âÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä³Ø½¬Ë¡➂¡§³Ø½¬½¬´·¤òÀ¸³è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à
¡¡³Ø½¬»þ´Ö¤òÆÃÊÌ¤ËÀß¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³Ø½¬¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é°ìÊ¸¤À¤±À¼¤Ë½Ð¤¹¡×¡ÖÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò¿ôÊ¬¿¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê½¬´·¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï1Æü1Ê¬¤«¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Öº£Æü¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤¬°é¤Á¡¢Ä¹´üÅª¤ËÂ³¤±¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥³Ø½¬Ë¡¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸òÎ®¤Ç±Ñ¸ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë
¡¡º£¤ÏSNS¤ä¸À¸ì¸ò´¹¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë³¤³°¤Î¿Í¤È±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌ¤¸¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿±Ñ¸ì¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë»È¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¸ì³ØÎÏ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥³Ø½¬Ë¡➁¡§Æ°²è¤ä±Ç²è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡¡YouTube¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¶µºà¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÎ¹¹Ô¥Ö¥í¥°¡×¤ä¡ÖÎÁÍý¤ÎÆ°²è¡×¤òÁª¤Ö¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï»úËë¤ò¤Ä¤±¤ÆÍý²ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ç»úËë¤Ê¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ²»ÆÉ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯´Ñ¤ë¡×¢ª¡ÖÉ½¸½¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¢ª¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ñÌ£¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£