¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥é¥¤¥¹¡¢¥Þ¥óC¤È¤Î¥É¥í¡¼¤Ï¡ÖÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÈà¤é¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£21Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï9Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥é¥¤¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÁê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¶¼°Ò¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ÏÂÅÅö¤Ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë1¡¢2²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¤â¤Ã¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ5Ê¬°ÊÆâ¤Ë2¡¢3²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö»î¹ç½ªÈ×¡¢Èà¤é¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï9Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë1¡¢2²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¤â¤Ã¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ5Ê¬°ÊÆâ¤Ë2¡¢3²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö»î¹ç½ªÈ×¡¢Èà¤é¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×