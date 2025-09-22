「GMARCHの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキング！ 2位「中央大学」、1位は？【2025年調査】
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。特に“優秀な学生が多い”というイメージを持たれている大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜8日の期間、全国10〜70代の男女289人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「GMARCHの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「司法試験や公務員試験に強い法学部を中心に優秀なイメージ」（20代女性／東京都）、「法学部が有名で、他にも資格や公務員試験などに多数合格している」（20代男性／神奈川県）、「法学部に限れば早慶と変わらないと思う」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「私立大学の中でも難関大学として知れている上に、幅広い教育の場を提供しているため」（60代女性／静岡県）、「早慶に迫る勢いがあるから」（60代男性／山口県）、「GMARCHのなかで最も入学が難しいのが明治」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜8日の期間、全国10〜70代の男女289人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「GMARCHの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：中央大学／61票法学部をはじめ、法律・政治・経済など社会科学系に強みをもつ中央大学。特に法学部は「司法試験の中央」と称されるほど伝統と実績があり、弁護士や裁判官、国家公務員総合職などの難関試験で毎年多くの合格者を輩出しています。
回答者からは「司法試験や公務員試験に強い法学部を中心に優秀なイメージ」（20代女性／東京都）、「法学部が有名で、他にも資格や公務員試験などに多数合格している」（20代男性／神奈川県）、「法学部に限れば早慶と変わらないと思う」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：明治大学／111票知名度・進学実績・就職力ともに高い評価を受ける明治大学。10学部を擁し、文学部・政治経済学部・商学部・法学部など幅広い分野で毎年難関資格や国家試験の合格者を多数輩出しています。大手企業への就職支援やキャリア教育に注力している点も魅力です。
回答者からは「私立大学の中でも難関大学として知れている上に、幅広い教育の場を提供しているため」（60代女性／静岡県）、「早慶に迫る勢いがあるから」（60代男性／山口県）、「GMARCHのなかで最も入学が難しいのが明治」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)