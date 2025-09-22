°ÛÎã¡ª¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼øÍ¿¼°¤ÈPSGÂÐ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤¬¤Ê¤ó¤ÈÆ±»þ³«»Ï¤Ë¡Ä°Å·¸õ¤Ç»î¹ç±ä´ü¤Î±Æ¶Á
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥È¥ìºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼øÍ¿¼°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÂÐPSGÀï¤ò22Æü20»þ¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÀï¡£
ËÜÍè¤Ï21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç³«ºÅÃÏ¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÇÍë±«¤Ê¤É¤Î°Å·¸õ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±ÍâÆü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Î¼øÍ¿¼°¤â22Æü20»þ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´Ý¤«¤Ö¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
PSG¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÃË»ÒÁª¼ê¤¬8¿Í¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¡¼¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡ØRMC¡Ù¤â¡Ö°ÛÎã¤Î¾õ¶·¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¸õÊäÉ®Æ¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿ÍÉÔºß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°ÎÂç¤Ê¤ë10Áª¼ê¡×
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼øÍ¿¼°¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç23Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°3»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£