¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î¾Æ¤Æù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖºòÌë¤ÏÁ¾º¬¤µ¤ó¤ËºÇ¹â¤Î¾ÆÆù¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹Æâ¤Ç¤Î¼«¿È¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï»õ°å¼Ô¤Î¿å¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ï¥é¥ß¤ò¼è¤ê»®¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡¡ÈþÌ£¤·¤¤Ìë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È±º°æ¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£