［ドキュメント ポスト石破］

２１日は自民党総裁選への出馬を表明した５人にとって、告示前最後の休日となった。

自由に活動できる時間を生かそうと、「ポスト石破」候補は視察や懇談会に駆け回り、党員への売り込みに力を注いだ。

林官房長官、防災体験施設を訪問

石破内閣で危機管理を担う林官房長官は２１日、東京都江東区の防災体験学習施設を訪問した。東日本大震災の揺れを体験できる装置を試すなどした。

総裁選の候補予定者としての「政務」での活動だが、政府のスポークスマンとしての「公務」に切り替わる場面もあった。林氏は視察後、記者団から北海道での大雨について問われ、「今日は政府の関係ではないが、大事なことなので答えます」と応じ、被害状況を説明した。話題を戻す時には「これからは候補予定者で」と触れ、立場の切り分けに気を配る姿勢を見せた。

小泉農相、漁港で車座対話

小泉農相は２０日に発表した公約を早速実践した。２１日、千葉県船橋市の漁港で漁業関係者との車座対話に臨んだ。党再建に向け、国民との車座対話を重視する考えを示していた小泉氏は記者団に「解党的出直しは現場から始まる。一歩一歩、一人一人の声を聞くことから始める重要性を再認識した」と強調した。

小林氏は羽田空港を視察

羽田空港を視察した小林鷹之・元経済安全保障相は、外国人政策への取り組みに触れ、「ルールを守らない違法な行為をする外国人はゼロにする方針に大賛成だ」と訴えた。親しみやすさのアピールに腐心する茂木敏充・前幹事長は東京都江戸川区の子ども食堂にトランプとけん玉を持参し、トランプの手品を披露した。手品の失敗もあったが、「子どもたちの笑顔に接することができた。最高の収穫だった」と語った。

高市氏は地方議員有志の会

高市早苗・前経済安保相は都内で開かれた地方議員有志の会合に参加した。「ここで一発、党にしゃきっと背骨を入れ直す」と宣言し、支持を呼びかけた。