¤À¤«¤éÉô²¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄŽ¢¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž£Çº¤á¤ë´ÉÍý¿¦¤òµß¤¦ÅìÂç¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë"¤¹¤´¤¤¼ÁÌä"
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÖÉô²¼¤Ø¤Î»Ø¼¨¤¬¤¦¤Þ¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤º¡¢°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²ñµÄ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅ¯³Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅ¯³ØÂÐÏÃ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Î¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ÕÌ£¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹ÔÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò»Ø¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤â¤½¤â¡û¡û¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³ØÅªÌä¤¤¤ò¤â¤È¤ËÂÐÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø ¶¦À¸¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅ¯³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¾å×¢¶¦À¸Å¯³Ø¹ÖºÂ ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡£¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡ÖÅ¯³Ø¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ShiruBe¡ÊÅ¯³Ø¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¡¢ÅÅÄÌ¤È¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¿¦¾ì¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë
1¡¥¤Ê¤¼¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
2¡¥¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Å¤¯¤ê¤Î·¿
3¡¥¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö»×¹Í¡×¤Îµ»½Ñ
4¡¥¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Îµ»½Ñ
5¡¥¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤ª¤ï¤ê¤Ë¡¡ÂÐÏÃ¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¢£ÏÃ¤·Êý¤äÄ°¤Êý¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ÖÀÕÇ¤¡×¡Ö²ÁÃÍ¡×¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¨¡¨¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢»È¤¤Êý¤ä¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Éô²¼¤Ï¡Ö»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¾å»Ê¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÌÜÅª¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¤é²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ä¡ÖÄ°¤Êý¡×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÅ¯³ØÂÐÏÃ¡×
»ä¤Ï¡¢Å¯³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¸½¾ì¤Ç¡ÖÅ¯³ØÂÐÏÃ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¯³ØÂÐÏÃ¤È¤Ï¡¢Àµ²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÀÕÇ¤¤È¤Ï¡©¡×¡Ö²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åú¤¨¤¬³ÎÄêÅª¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ò¡¢¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ëÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¿¤À¡Ö¼çÂÎÀ¤¬Âç»ö¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¼çÂÎÀ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Åú¤¨¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤äÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë·Ð¸³¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬¤è¤êÍÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤¿Í¡¢ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤è¤ê¡ÖÅú¤¨¤Ë¶á¤¤¿Í¡×¡ÖÍÍÑ¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£·Ð¸³¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¿Í¤â¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
¤·¤«¤·¡¢Å¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¤òÁ¼Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¿Í¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÅ¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤é¡Ö¿¿Íý¤Î·çÊÒ¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Öµ®½Å¤Ê´ÑÅÀ¡×¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥Î¤Î¸«Êý¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅ¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤òÊ¿Åù¤Ë¡ÖÊñÀÝ¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ìÅ¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬»²Í¿¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬Âó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Å¯³ØÂÐÏÃ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¡Ö¿®Íê¡×¤È¤Ï²¿¤«
¤¢¤ëÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶ÈÉô¤Î¥ß¥É¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¿®Íê¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡Ö¿®Íê´Ø·¸¡×¤ä¡Ö¡ÊÉô²¼¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÄÉ½¾¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼
¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø¼Ô¤È±éÁÕ¼Ô
¡¦»³ÅÐ¤ê¤Î¥¬¥¤¥É¤ÈÅÐ»³¼Ô
¡¦¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤
¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤È»÷¤¿³µÇ°¤È¤Î°ã¤¤¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿®Íê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿®ÍÑ¡¡¡¦¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¡¡¦Íê¤ë¤³¤È¡¡¡¦°ÍÂ¸¡¡¡¦Âº·É¡¡¡¦ÃéÀ¿
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿®ÍÑ¡×¤È¡Ö¿®Íê¡×¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö¡Ø¿®ÍÑ¡Ù¤È¡Ø¿®Íê¡Ù¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿®ÍÑ¡Ù¤È¡Ø¿®Íê¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î°ÕÌ£¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊA¡Ë·Ð¸³¤Ø¤Î¿®Íê¡á¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ø¤Î¿®Íê
¡ÊB¡ËÀ³Ê¤Ø¤Î¿®Íê¡á¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÀ¿¼Â¤À¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÌóÂ«¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê
¡ÊC¡Ë°Õ¿Þ¤Ø¤Î¿®Íê¡á¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤äÆ°µ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê
¡ÊD¡Ë´Ø·¸¤Ø¤Î¿®Íê¡á¡Ö¤³¤Î¿Í¤È»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò°ì½ï¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¡×¤³¤È¤Ø¤Î¿®Íê
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¡¢·è¤·¤Æ°ì¸À¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÇ½ÎÏ¤Ø¤Î¿®Íê¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö´Ø·¸¤Ø¤Î¿®Íê¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö°Õ¿Þ¤Ø¤Î¿®Íê¡×¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿®Íê¡×¤ò¤á¤°¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Î³ÍÆÀ
ºÇ¸å¤Ë»ä¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸½¤ì¤¿³µÇ°¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂ¨»þ·¿¤Î¿®Íê¡×¤È¡ÖÁ²¿Ê·¿¤Î¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤äÃ»´ü´Ö¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¿®Íê¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÂ¨»þ·¿¿®Íê¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤äÉ½¾ð¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¿®Íê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ä·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÁê¸ßºîÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ½ù¡¹¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿®Íê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ²¿Ê·¿¿®Íê¡×¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä°ì´ÓÀ¤Ê¤É¡¢Áê¸ß¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¿®Íê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢²ñµÄ¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¨»þ·¿¤Î¿®Íê¤Ï½½Ê¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÁ²¿Ê·¿¤Î¿®Íê¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤ò¤á¤°¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤ò¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç·úÀßÅªÂÐÏÃ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥Èby SERENDIP
ËÜÊ¸¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Å¯³ØÂÐÏÃ¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ÎÂ¿²É¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¬¸»Åª¤Ê¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤äÊª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ëÅ¯³ØÂÐÏÃ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ê¤É¤Ç½õÄ¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë¡×É÷Ä¬¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë¼ã¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Å¯³ØÅªÌä¤¤¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë²áÄø¤Ç¤Î¡Ö¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»×¹Í¤·Â³¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Ïº£¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¡¢VUCA¤Î´Ä¶²¼¤ÇÁÈ¿¥¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢³Æ´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¶µÍÜ¤Þ¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿½ñÀÒ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¡£¹ñÆâ¤Î½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢³¤³°¤ÇÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤âËè½µÆüËÜ¸ì¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆÇÛ¿®¡£¡ÊËè½µ¡¢¹ñÆâ½ñÀÒ3ËÜ¡¢³¤³°½ñÀÒ1ËÜ¡Ë¾å¾ì´ë¶È¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¡Ê½ñÀÒ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSERENDIP¡×¡Ë