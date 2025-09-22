¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú¡¢°ì»þ600±ßÄ¶¹â Åì¾Ú¡¢°ì»þ600±ßÄ¶¹â Åì¾Ú¡¢°ì»þ600±ßÄ¶¹â 2025Ç¯9·î22Æü 9»þ19Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡22Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤Î¾å¤²Éý¤¬°ì»þ600±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡¡22Æü09»þ15Ê¬¡¡ ¥Û¥ó¥À¤¬¥ê¥³¡¼¥ë113ËüÂæ¡ÄÂÐ¾Ý¼Ö¼ï°ìÍ÷¡¡NBOX¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢2023Ç¯12·î8Æü¹ñ¸ò¾ÊÈ¯É½ ¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡Ä²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Î½÷ÀµÒ¡¢Ê¢ÄË¤¬½±¤¦ Ãë¤Ë¥¢¥¸¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Ê¤É¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¡ÄÌë8»þ¤Ë°ÛÊÑ¡¢ÍâÆü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ø °ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¾É¾õ¤Ê¤· Å¹¤Ï±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë