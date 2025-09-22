¡Ú°ãË¡À¤Ï¡©¡Û30Âå¼çÉØ¤¬¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò30Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¡× ¶Ã¤¤Î¹Ô°Ù¤À¤¬¡ÄË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ï¡© ÊÌ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤·¤¿30Âå¼çÉØ¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¡©
¡¡2025Ç¯8·îÃæ½Ü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Å¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ñÌ¯¤Ê»ö·ï¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢30Âå¼çÉØ¤¬Æ±»þ´ü¤ËÊ£¿ô¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Å¹¤Ç¹ç·×3Âæ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤ÞÊÖµÑ¤»¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¼çÉØ¤Ï1Âæ30ËüÄøÅÙ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÏÁêÌÏ¸¶»Ô¾å¹Â¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö²òÂÎ¥ä¡¼¥É¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥ë¥Þ¡Ê»°É©¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹¡Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬9·îÃæ½Ü¤Ë30Âå¼çÉØ¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ö¤ï¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ±äÄ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼Â¤Ï¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂáÊá¤â¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬ºÆ¤ÓÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ò¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡¡ÊÛ¸î»Î¡¡ÃÓÅÄ¾º±¦»á¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡30Âå¼çÉØ¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ê1¡ËÂáÊá¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡199 ¾ò1¹à¡¢2¹àÃ¢¤·½ñ¤¡Ë¡Ê·º»öÁÊ¾Ùµ¬Â§143¾ò¤Î3¡Ë
¡¡ÂáÊá¤ÎÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁêÅö¤ÊÍýÍ³¡×¡Ê·ùµ¿¤ÎÁêÅöÀ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÂáÊá¤ÎÉ¬Í×¡×À¡ÊÈïµ¿¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¡¢ºá¾Ú±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê2¡ËËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÂáÊá¸å¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤º¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ûÎ±¸å¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡Ë¡£
¡¡1.¸½ºßÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ùµ¿¤ÎÁêÅöÀ¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ä¾Úµò¤¬¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2.½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤«¤éÆ¨Ë´¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éºá¾Ú±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3.ÂáÊá¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4.ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤â¤½¤âºá¤òÈÈ¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡ºÆ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ºÆ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶Â§¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢·ÀÌó»þ¤ÎÌó´¾¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Ìó´¾¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö¼Â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡£¸·îÃæ½Ü¤Ë¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬¡¢¼Â¤Ï¾¡¼ê¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Êºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Åö½é¤«¤éÇäµÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ú¤ê¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¾µ½ºá¡Ê·ºË¡246¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ú¤ê¤¿¸å¤Ë¡¢ÇäµÑ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº¾µ½ºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾åµ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿º¾µ½ºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÉÔ²ÄÈ³Åª»ö¸å¹Ô°Ù¡Ê¤¹¤Ç¤Ëº¾µ½¤ÇÉ¾²ÁºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ²ÄÈ³¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ú¤ê¤¿¸å¤ËÇäµÑ¤ò»×¤¤¤Ä¤¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëº¾µ½ºá¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤òÇäµÑ¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£ÎÎºá¡Ê·ºË¡252¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹¤ò30Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤Ï¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼çÉØ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢30Ëü±ß¤ò¤·¤Ï¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤¬¡ÖÅðÉÊ¤½¤ÎÂ¾¡¢ºâ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÎÆÀ¤µ¤ì¤¿Êª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅðÉÊÅùÍ½þ¾ù¼õ¤±ºá¡Ê·ºË¡256¾ò2¹à¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òºÆ¤Ó¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸½¾õ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ï¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¡á¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤Ê¤É¤ò¤ß¤Æ¤â½êÍ¼ÔÍó¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤Î¼çÉØ¤Î½êÍ¼ÖÎ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤ë¾ì¹ç¤â¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹¤Î¿·¼Ö¡Ê2024Ç¯10·îÅÐÏ¿¡Ë¤È¤Ê¤ì¤Ð30Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï°Â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÅ¸¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£