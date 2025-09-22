¥¥¦¥¤¤Ï¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥É¥Ü¥ó¤µ¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤¬Ä¶¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÍýÍ³¡£Ä²¤â¤ªÈ©¤âÀ°¤¦¡È¿©¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡É
¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Ä²¡ÊÄ¶¡ËËüÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¥¥¦¥¤¤Î¿©¤ÙÊý¤äÁª¤ÓÊý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä²³è¸ú²Ì¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä²³è¤äÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Î¥¥¦¥¤¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¡¢¥¥¦¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¥¥¦¥¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¥¦¥¤¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤É¤ó¤Ê´ò¤·¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬4½µ´Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¦¤ªÊ¢¡Ê°ßÄ²¡Ë¤ÎÉÔ²÷´¶¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯
¡¦ÇÓÊØ²ó¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã
¡¦¤ªÈ©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Í°Õ¤ËÁý²Ã
¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ªÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡ª ¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥¦¥¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¥´¡¼¥ë¥É¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡¢Ä²³è¤Ë¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥¥¦¥¤¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤ªÄÌ¤¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤è¤ê¤â¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ä²Æâ¤Ç¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊú¤¨¹þ¤ß¡¢ÊØ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÓÊØ²ó¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÊØÄÌ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÈ©¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ÞÍÎÌ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¤ÎÌó2ÇÜ¡ª ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤òÊÝ¤Ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òºî¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥¥¦¥¤¤Î¡Ö¤ªÈ©¤ÎÏ·²½¤òËÉ»ß¤¹¤ëÎÏ¡Ê¹³»À²½ºîÍÑ¡Ë¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤ÎÊý¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨3,¢¨4¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤¬¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢¡¥¥¦¥¤¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡Ö´Ý¤´¤È¥¥¦¥¤¤Î¥°¥ë¥È¤Þ¤ß¤ì¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¤â¥´¡¼¥ë¥É¤â¡¢¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¥¦¥¤¤Î¸ú²Ì¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
·ëÏÀ¤ò¸À¤¦¤È¡Ä¡Ä¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡ÖÈé¤´¤ÈÅà¤é¤»¤¿¥¥¦¥¤¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤É¤Ü¤ó¤¹¤ë¡×¤³¤È¡ª Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ö´Ý¤´¤È¥¥¦¥¤¤Î¥°¥ë¥È¤Þ¤ß¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¡¢Èé¤´¤È¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¥¦¥¤¤ÎÈé¤Ë¤³¤½¡¢ÊõÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
1¤Ä¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥¦¥¤¤òÈé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤À¤±¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï1.5ÇÜ¤Ë¡ª
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ï1.32ÇÜ¤Ë¡ª
¡¦ÍÕ»À¤Ï1.34ÇÜ¤Ë¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÈé¤Î»ºÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö´Ý¤´¤È¥¥¦¥¤¤Î¥°¥ë¥È¤Þ¤ß¤ì¡×¡ª Åà¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈé¤Î»ºÌÓ¤ä¹Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¿©´¶¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ãºî¤êÊý¡ä´Ý¤´¤È¥¥¦¥¤¤Î¥°¥ë¥È¤Þ¤ß¤ì
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎäÅà¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
