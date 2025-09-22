¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Â»±×¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤âµëÎÁ¤òÃí¤®Â³¤±¤ëÆü¡¹¡Ä¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¡ÒÅê»ñ¿ÍÀ¸¤ÎÅß¤Î»þÂå¡Ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥±
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¡Ö26ºÐ¡¢Ãù¶â¥¼¥í¡¢¥í¡¼¥ó»ý¤Á¡×¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢25Ç¯¤«¤±¤Æ¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¿åÀ¥¥±¥ó¥¤¥Á»á¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¡¢»ñ»º¤¬5Ç¯°Ê¾å¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸·¤·¤¤»þ´ü¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â»¼º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤âËè·î¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤ä¤á¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ¹´ü¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿åÀ¥»á¤Î½ñÀÒ¡ØÈà¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¸¼Ô¤ÎÅê»ñ½Ñ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤è¤ê¡¢Ãø¼Ô¤¬¡ÖÅê»ñ¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤Ç¦ÂÑ¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë»þÂå¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤³¦·ÐºÑ¤òÀ¸¤È´¤¯
2010Ç¯¡Á2019Ç¯¤´¤í¡¢»ä¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¡ÖÃæ´ü¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍò¤¬²á¤®µî¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤È³ô¼°»Ô¾ì¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²óÉü¤â¡¢·è¤·¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Î¾å¾º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2011Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÈÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÏÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ó¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²¤½£¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é¥®¥ê¥·¥ã´íµ¡¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¤½£ºÄÌ³´íµ¡¤¬¿Ê¹Ô¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤ÏºÆ¤ÓÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤â½ù¡¹¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤Î²óÉüÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢»ä¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ»±×¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó5Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ä¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤âÇã¤¤Â³¤±¤ë¡©¡¡Åê»ñ²È¤Î³Ð¸ç¤ò»î¤µ¤ì¤ëÆü¡¹
Â»±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇËè·îÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¶â¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¡£¥È¥¤¥ì¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼»þÂå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö²¼¼ê¤Ê¥Ê¥ó¥Ô¥ó¤¹¤«¤ó¤Ô¤ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
ÁÛÄê³°¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤â¼ã¤¤¤³¤í¡¢¡Ö´Þ¤ßÂ»¤ÏÁá¤á¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤·¡¢´Þ¤ß±×¤Ï¿¤Ð¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®Êô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ô²Á¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ëÌÃÊÁ¤Ø¤Î¥Ê¥ó¥Ô¥ó¡ÊÄÉ²ÃÅê»ñ¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ»¼º¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ´ü´Ö¤¬¤¿¤È¤¨¤Ð20Ç¯°Ê¾å¤È¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹´ü´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³ô¼°¤«¤éÊ¿¶ÑÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë»á¤Ï¡Ö¹ÒÏ©¤ò¼é¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë·è¤á¤¿»ñ»ºÇÛÊ¬¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÄ¹´üÊÝÍ¤ò¼é¤êÄÌ¤»¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Íý¶þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ëè·î¤ÎµëÎÁ¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º¤Æñ¤Êºî¶È¤À¤È»×¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦»Ô¾ì¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ëè·î¤ÎÆþ¶âÆü¤Ë¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î²èÌÌ¤ò³«¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹É½¼¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃ¸¡¹¤ÈÇãÉÕÃíÊ¸¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤¬¤³¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£»×¤¤¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ð¤½¤ì¤Ï½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤È¤Ï¼«Á³¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆÃÀ¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É½¬´·¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£·î1²ó¤ÎÄê»þÄê³Û¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤â¤·¡¢¥È¥¤¥ì¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÊÌ³ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ê¡¢ÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦Åê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤µ¤¨¡¢¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤ò»ä¤ÏÊÝ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¡ÖKISS¤ÎË¡Â§¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖKeep it simple, stupid!¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Êª»ö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊÝ¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Ò¶õµ¡Àß·×¤Î¸¶Â§¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅê»ñ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ´Ä¶¤¬¤Ä¤¤¤Ë¿Ê²½
¤³¤Î¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ´Ä¶¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤À¡£ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³Æ»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ÎÄã¥³¥¹¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÂ·¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤Ê¤é¾Ú·ô²ñ¼ÒA¡¢³°¹ñ³ô¤Ê¤é¾Ú·ô²ñ¼ÒB¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÈÑ»¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢STAM¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¸½SMT¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈeMAXIS¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ³ô¼°¡¢³°¹ñ³ô¼°¡¢ÆüËÜºÄ·ô¡¢³°¹ñºÄ·ô¤Î³Æ»ñ»º¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Â·¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤È¤â¿®Â÷Êó½·¤ÏÇ¯0.4¡Á0.6¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¤â¼ê·ø¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢eMAXIS¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¥Ö¥í¥¬¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤«¤é¤Î°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤òÊç¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±¿ÍÑÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢Äã¥³¥¹¥È±¿ÍÑ¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ç¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·¶½¹ñ³ô¼°¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³ô¼°¡¢Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´À¤³¦³ô¼°¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹e¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖFunds¡Ýi¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¹ØÆþ¡¦´¹¶â¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤«¤éÄã¥³¥¹¥È¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£±¿ÍÑ²ñ¼Ò´Ö¤Î¶¥Áè¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿®Â÷Êó½·¤Î°ú¤²¼¤²¶¥Áè¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤Î»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª ¡¡¡Á¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÌÂµÜ²½
¿·¤·¤¤Äã¥³¥¹¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë·«¾å½þ´Ô¤ä¼è°·ÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö»Ä¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á·«¾å½þ´Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¶¯À©Åª¤ËÇäµÑ¤µ¤»¤é¤ì¡¢ÇäµÑ»þ¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ»¼º¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·µ¬¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¶ãÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1²ó¤Î·è»»¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÂè1´ü±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿®Â÷Êó½·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆººÈñÍÑ¤äÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¤â¹ç»»¤·¤¿¼Â¼Á¥³¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹°Û¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¡Ë¤Ë°Û¾ïÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿·µ¬ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ÎÌäÂê¤â¿µ½Å¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¿¤á¤Ëµì¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢´Þ¤ß±×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇã¤¦»ñ¶â¤¬ÀÇ¶âÊ¬¤À¤±¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê£Íø¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±¿ÍÑ»ñ¶â¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤ÎÁª¤ó¤ÀÀïÎ¬¤Ï¡Ö¿·µ¬ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÊ¬¤À¤±¤ò¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¼Ò¤ÎÆüËÜ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éB¼Ò¤ÎÆüËÜ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢A¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÇäµÑ¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÍ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀÑ¤ßÎ©¤ÆÊ¬¤À¤±¤òB¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤êÀÇ¶âÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£²¿Ç¯¤âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤È¾è¤ê´¹¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÆ±¤¸»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ËÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊÝÍ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ³ô¼°¤Ç4ËÜ¡¢Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¤Ç4ËÜ¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Ç2ËÜ¡¢ÆüËÜºÄ·ô¤Ç3ËÜ¡¢³°¹ñºÄ·ô¤Ç2ËÜ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£¹ç·×¤¹¤ë¤È15ËÜ¤â¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î´ÉÍý¤¬Èó¾ï¤ËÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò½êÄê¤ÎÇÛÊ¬¤ËÌá¤¹ºî¶È¡Ë¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤â¡¢Æ±¤¸»ñ»º¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤ËÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·×»»¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£³ô¼°¡§ºÄ·ô¡á8¡§2¤È¤¤¤¦´ðËÜÊý¿Ë¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ·×»»¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂ»¤Ê¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¿åÀ¥ ¥±¥ó¥¤¥Á
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È