ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÎÏ»Î¡¢»àÆ®¸å¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¡ÖÌ¡²è¤Ê¤é¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ21Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÛÆâ¤¬À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¼ÂºÝ¤Î¼èÁÈ¡×
¡¡ÅÚÉ¶¤Ç»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÎÏ»Î¤¬¡¢¼èÁÈ½ª¤ï¤ê¤Ë»×¤ï¤ºÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤·¤¿ÎÏ»Î¤Ï·òÆ®¤ò»¾¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÎÏ»Î¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¡²è¤Ê¤é¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËë²¼»°½½Ï»ËçÌÜ¡¦À¶¿å³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤È¡¢Ëë²¼»Í½½°ìËçÌÜ¡¦ÆÁÇ·Éðé¶¡ÊÉðÂ¢Àî¡Ë¤Î¼èÁÈ¸å¤Î½ÐÍè»ö¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾ÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È·ã¤·¤¤ÁêËÐ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£À¶¿å³¤¤ÏÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤é¤¨¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎ¾ÎÏ»Î¤¬Åê¤²¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¼Ô¶¦¤Ë¤Û¤ÜÆ±»þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·³ÇÛ¤ÏÀ¶¿å³¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤«¤éÊª¸À¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡ÖÆ±ÂÎ¤Î¤¿¤á¼è¤êÄ¾¤·¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¤Ç¤âÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢ABEMA¤Î¼ý²»¥Þ¥¤¥¯¤ÏÎ¾ÎÏ»Î¤ÎÂ©¤¬Íð¤ì¤ë²»¤â½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÆÁÇ·Éðé¶¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÀ©°µ¤·¡¢²¼¼êÅê¤²¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÀ¶¿å³¤¤Ïº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿À¶¿å³¤¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÁÇ·Éðé¶¤ÏÈèÏ«º¤Øà¤ÎÀ¶¿å³¤¤Ø¤Î¶á¤¯¤Ø¤È¹Ô¤¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ä¤¤¼èÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÎ¾¼Ô¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤ÁêËÐ¡×¡ÖËÜÆü1ÈÖ¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë