32歳が欧州初優勝 ケプカ4位、中島啓太49位
＜フェデックス・フランスオープン 最終日◇21日◇サン・ノン・ラ・ブルテッシュG（フランス）◇6977ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは全競技が終了した。マイケル・キム（米国）が「65」をたたき出してトータル16アンダーで逆転。32歳がうれしい欧州初優勝を果たした。
〈写真〉タテからヨコへ 松山英樹のスイング変化
トータル15アンダー・2位タイに地元フランス出身のジョンウォン・コとエルヴィズ・スマイリー（オーストラリア）。トータル14アンダー・4位にはLIVゴルフを主戦場にするブルックス・ケプカ（米国）が続いた。日本勢で唯一、決勝に進出した中島啓太は、3バーディ・2ボギーの「70」でプレー。トータル1アンダー・49位タイで終えた。昨年覇者のダン・ブラッドベリー（イングランド）も同順位だった。賞金総額は325万ドル（約4億8000万円）、優勝したキムには46万9290.74ユーロ（約8150万円）が贈られた。
フェデックス・フランスオープン 最終結果
