À¾¶å½£¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤«¤é£³Ç¯¡¢¡ÖÌ¤À°È÷¶è´Ö¡×½ä¤ëµÄÏÀ¤Ë¿ÊÅ¸¤ÎÃû¤·¡Äº´²ì¸©¤ÎÈñÍÑÉéÃ´·Ú¸º¤Ç°ìÃ×
¡¡À¾¶å½£¿·´´Àþ¡ÊÄ¹ºê¡½ÉðÍº²¹Àô´Ö¡¢Ìó£¶£¶¥¥í¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢³«¶È¤«¤é£³Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉðÍº²¹Àô¡Êº´²ì¸©ÉðÍº»Ô¡Ë¤«¤é¶å½£¿·´´Àþ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÌ¤À°È÷¶è´Ö¡×¡ÊÌó£µ£°¥¥í¡Ë¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿ÊÅ¸¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£º´²ì¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©¤È£Ê£Ò¶å½£¤¬º´²ì¸©¤ÎÈñÍÑÉéÃ´·Ú¸º¤Ç°ìÃ×¤·¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬¡¢À°È÷Èñ¤Ë½¼¤Æ¤ë£Ê£Ò³Æ¼Ò¤Î¿·´´ÀþÀßÈ÷¤Î»ÈÍÑÎÁÁý³Û¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£º´²ì¸©¤¬ÍÆÇ§¤Ç¤¤ë·Ú¸ººö¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÃÓÅÄ´²¼ù¡Ë
Êâ¤ß´ó¤ê
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²ò·èºö¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤Ï£´Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ä¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÀ°È÷¼Â¸½¤òµá¤á¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶è´Ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤È¿·´´Àþ¤òÄ¾ÄÌ±¿¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥²¡¼¥¸¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ê£Æ£Ç£Ô¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤òÍ¿ÅÞ¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤ËÃÇÇ°¡£¸¡Æ¤°Ñ¤Ï£±£¹Ç¯¤Ë»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ëµ¬³Ê¤Ç¤ÎÀ°È÷¤ËÊý¿Ë¤òÂçÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº´²ì¸©¤Ï¡Ö£Æ£Ç£Ô¤·¤«¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£Æ±¸©¤Ï¥Õ¥ëµ¬³Ê¤Ï¡¢À°È÷Èñ¤¬£±Ãû±ßÄ¶¡¢º´²ì¸©¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤¬£±£´£°£°²¯±ß°Ê¾å¤È»î»»¡£ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¡¢ºßÍèÀþ¤ÎÍøÊØÀÄã²¼¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º´²ì¸©¤Î»³¸ý¾ÍµÁ¡Ê¤è¤·¤Î¤ê¡ËÃÎ»ö¤ÈÂçÀÐÃÎ»ö¡¢£Ê£Ò¶å½£¤Î¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¤Ï£¸·î¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢À¯ÉÜ¤äÄ¹ºê¸©¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ëµ¬³Ê¤Ç¤ÎÀ°È÷¤ÇÁý¤¨¤ëº´²ì¸©¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢£Æ£Ç£ÔÃÇÇ°¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¹ñ¤Ë²ò·èºö¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡£Ä¹ºê¸©¤ÈÆ±¼Ò¤¬º´²ì¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÀÐÇË¼óÁê¤äÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿ÂçÀÐÃÎ»ö¤Ï¡Ö¶ñÂÎ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤â¸ò¤¨¤Æ£´¼Ô¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ëµ¬³Ê¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤ì¤ÐÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¤Ï¶å½£¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÈÄ¾ÄÌ±¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇîÂ¿¡½Ä¹ºê´Ö¤Ï£³£°Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ÆÌó£µ£°Ê¬¡¢¿·Âçºå¡½Ä¹ºê´Ö¤ÏÌó£³»þ´Ö£±£µÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
»»Äê¸«Ä¾¤·
¡¡¿·´´ÀþÀ°È÷¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Î³ä¹ç¤ÏË¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹£¹£·Ç¯°Ê¹ß¤Î³«¶È¶è´Ö¤Ï¡¢±¿¹Ô¤¹¤ë£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢¶å½£¤Ê¤É¤¬ÀþÏ©¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑÎÁ¤È¤·¤Æ£³£°Ç¯´Ö¡¢Äê³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¡ÖÂßÉÕÎÁ¡×¤òÀ°È÷Èñ¤Ë½¼¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎÉÔÂÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ¤¬£³Ê¬¤Î£²¡×¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤¬£³Ê¬¤Î£±¡×¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂßÉÕÎÁ¤Î³Û¤Ï¡¢³«¶È¤Ë¤è¤ë£Ê£Ò¤Î¼ý±×¤ÎÁý²ÃÊ¬¤òÍ½Â¬¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤Æ¤â¡¢Ä§¼ý³Û¤Ï£³£°Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶¨ÄêÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºâÌ³Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¦ºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Åö½é¸«¹þ¤ß¤è¤ê£µÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç£¶³äÂ¿¤«¤Ã¤¿¶è´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÄÉ²ÃÅª¤ËÄ§¼ý¤Ç¤¤ë¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¡×¡Ö£³£±Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âÂßÉÕÎÁ¤ÎÄ§¼ý¤ÏÅöÁ³¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢£Ê£Ò¤Ï¡¢±Ø¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¼ý±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¼ýÆþ¤È¤·¤ÆÂßÉÕÎÁ¤Î»»Äê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò»Ø¼¨¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¹âºê¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¡½Ä¹Ìî´Ö¤¬£²£°£²£·Ç¯¤Ë³«¶È£³£°Ç¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤¬Ê§¤¦Ç¯´Ö£±£·£µ²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¾Ê¤Ï¡ÖºâÀ¯¿³¤äÍ¿ÅÞ¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö·Ð±Ä¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢°ÂÁ´°ÂÄêÍ¢Á÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££Ê£Ò¶å½£¤Ï¡Ö¹ñÂ¦¤«¤é¤Þ¤ÀÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂßÉÕÎÁ¸«Ä¾¤·¤Ç¸øÈñÉéÃ´¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ïº´²ì¸©¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢º´²ì¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤À¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤Îºâ¸»¥¹¥¡¼¥à¤Ï¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¡×
¡¡ÃÏÊýÉéÃ´¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤«¤é¿·Âçºå¤Ø¤Î±ä¿¤Ç¤â¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡¢¹âÆ¤¹¤ë·úÀßÈñ¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¹©¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ°È÷¿·´´ÀþÅùÅ´Æ»Ä´ºº²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤Îºâ¸»¥¹¥¡¼¥à¤Ï¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¡£¤³¤ì¤Ë¸Ç¼¹¤·¡¢ÃÏÊý¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¿·´´ÀþÀ°È÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¡¢·úÀß¹ñºÄÈ¯¹Ô¤âÁªÂò»è¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤âº£²Æ¡¢¿·´´ÀþÀ°È÷¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢ÂßÉÕÎÁ¸«Ä¾¤·¤È¡¢£±£°£°£°±ß¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ð¹ñÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ºâ¸»³È½¼¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Í¿ÅÞ¤Î¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡ÖÍèÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ïº´²ì¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»³¸ýÃÎ»ö¤âÂÅ·ëÅÀ¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ß¤ë¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬ÉéÃ´·Ú¸ººö¤ò¼¨¤·¡¢º´²ìÂ¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ÍèÇ¯¤ÏÂç¤¤Ê¥ä¥Þ¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
