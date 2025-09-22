72ºÐÌ¾Ìç½Ð¿È¤ÎÈþËâ½÷¤¬£´ÅÙ¤Î¤¬¤ó·Ð¸³¸ì¤ë¡Ö£¶¤Ä¤Îµ¤¤¬¡×
½÷Í¥¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡Ê72¡Ë¤¬22Æü¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³Ø¸¦TV¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯¡ªÂç¿Í¥«¥Õ¥§¡Ù¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£·îÍËÆü¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¿¼·¡¤ê¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÆâÆ«»Ò¡Ê60¡Ë¤¬MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¿Î²Ê¤Ï38ºÐ¤Ç»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¡¢46ºÐ¤Ç°ß¤Î´õ¾¯¤¬¤ó¡¢55ºÐ¤Ç¾®Ä²¤ÈÌÕÄ²¤Î¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤Æ61ºÐ¤Î»þ¤ËÂçÄ²¤ÎS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¡£4ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà½÷¤¬¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Öµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¿Î²Ê¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¥¬¥ó¤òÈ¯ÉÂ¤·¤¿¤Î¤¬38ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë²¿¤«¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡Ø¸µµ¤¡Ù¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ØÍÛµ¤¡Ù¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÈ±ÖºÙË¦¤Î°ì¼ï¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¥é¡¼ºÙË¦¤¬Áý¤¨¡¢1Êâ¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¡Ø¤ä¤ëµ¤¡Ù¡¢¡Ø¶¯µ¤¡Ù¤Ç¤¤¤ë¤È¤¬¤óºÙË¦¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤âÆó¼ÔÂò°ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤ÈÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢5¤Ä¤Î¡Öµ¤¡×¤òÎóµó¡£ºÇ¶á¤Ï6¤ÄÌÜ¤Î¡Øº¬µ¤¡Ù¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÉðÆâ¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡ª¤É¤ì¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¿Î²Ê¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ÏÆüËÜÉñÍÙ²È²ÖÌøÔèÂÀÏº¡¢Éã¤ÏÇÐÍ¥´ä°æÈ¾»ÍÏº¡¢Êì¤Ï¾¾ÃÝ²Î·àÃÄ¤Î¸µ½÷Í¥·î¾ë¾´»Ò¡¢»Ð¤Ï½÷Í¥´ä°æÍ§¸«¡¢Ëå¤Ï½÷Í¥¿Î²Ê¹¬»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤ÇNHK¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÄ»¤Î²Î¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÎÑ¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë·ëº§¡¢Î¥º§¡¢°úÂà¡¢Éüµ¢¤ÈÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤â¡ÈÈþËâ½÷¡É¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£