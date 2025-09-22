¤ä¤Ð¤¤¤¾Íè½µ½ª¤ï¤ë¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬£¹·î¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿½ªÎ»¡ÖÀ©ÅÙ¤ÇÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¡×¡Ä¹â¤Þ¤ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×
¡¡½îÌ±¤Î¤Ò¤½¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤¬10·î¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£2008Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿À©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´óÉÕ¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£ÊÖÎéÉÊ¤äÀáÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´Æ£·òÂÀ»á¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¶¥Áè¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¹ñ¤¬µ¬À©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡£¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡Ù¤Ï¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤È¤â±Ç¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëーー¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¸º¼ý³Û¤Ï·×£±Ãû±ß¤òÄ¶¤¹
¡¡¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ï2008Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÇ¼ý¸º¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢ËèÇ¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÏÊý±þ±ç¤Î·Á¤À¡£¹¥¤¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î¡ÖÀáÀÇ¡×¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÊÖÎéÉÊ¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Ï2020Ç¯ÅÙ¤ËÌó400Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó740Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£2024Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó1Ãû2728²¯±ß¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬º£Ç¯7·îËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¶·Ä´ºº·ë²Ì¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼õ¤±Æþ¤ì·ï¿ô¤ÏÌó5879Ëü·ï¤Ë¾å¤ë¡£½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÏÌó1080Ëü¿Í¤Ç¡¢2009Ç¯ÅÙ¤Î3Ëü¿ÍÄøÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇúÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½üÅ¬ÍÑ¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÌó200Ëü¿Í¤¬ºÇÂ¿¤À¡££²°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌó104Ëü¿Í¡¢£³°Ì¤ÏÂçºåÉÜ¤ÎÌó89Ëü¿Í¡¢£´°Ì¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÌó78Ëü¿Í¡¢£µ°Ì¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÌó68Ëü¿Í¤ÈÂ³¤¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£À©ÅÙ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤éÅìµþÅÔ¤Î¸º¼ý³Û¤Ï·×1Ãû1593²¯±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼õÆþ³Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤ÎÌó257²¯±ß¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢£²°Ì¤ÏËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¤ÎÌó212²¯±ß¡¢£³°Ì¤ÏÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ÎÌó182²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î´óÉÕ³Û¤Ç¤¢¤ë1Ãû2728²¯±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊç½¸¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¤Ï¼«¼£ÂÎºâ¸»¤¬6826²¯±ß¤È53.6¡ó¤òÀê¤á¡¢¡ÖÊÖÎéÉÊ¡×¤Ï3208²¯±ß¡Ê25.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö»öÌ³½êÈñÅù¡×1676²¯±ß¡Ê13.2¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¡ÖÈ¤¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¡×¤Þ¤Çµ¬À©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¾å¸Â¤ò´óÉÕ³Û¤Î£³³ä°Ê²¼¤È¤¹¤ë¤è¤¦¥ëー¥ë¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¤ê¡¢´óÉÕ³Û¤ËÀê¤á¤ë·ÐÈñ¤Î³ä¹ç¤ò£µ³ä°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯£¶·îËö¤Ë¤Ï¡Ö´óÉí¤ËÈ¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¦¼Ô¤òÄÌ¤¸¤¿Êç½¸¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¹ð¼¨¤·¡¢º£Ç¯10·î1Æü¤«¤é´óÉÕ³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¤Ï9·î9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ç´óÉÕ¼Ô¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÉÕÍ¿Î¨¤Ë·¸¤ë¶¥Áè¤¬²áÇ®²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼ñ»Ý¤ËÂ§¤Ã¤¿Å¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÃç²ð¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ïº£Ç¯£³·î¡¢Ìó295Ëü·ï¤ÎÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤òÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¡££··î¤Ë¤ÏÆ±¥°¥ëー¥×¤¬·èÄê¤ÎÌµ¸ú³ÎÇ§¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢9·î16Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè£±²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¹ñÂ¦¤ÏÁÊ¾ÙÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÊÖÎéÉÊ¤äÀáÀÇ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¡ÖÈ¤¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¡×¤Þ¤Ç¹ÔÀ¯¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦ÅÀ¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤â¤Î¤À¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ä
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ©ÅÙ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï´óÉÕ¤·¤¿¹ç·×³Û¤«¤é2000±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Ê¬¤¬¤¹¤Ç¤ËÇ¼¤á¤¿½êÆÀÀÇ¤ÈÍâÇ¯Ç¼¤á¤ë½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¹µ½ü¤Î¾å¸Â³Û¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç¯´Ö¾å¸Â¤ÎÌÜ°Â¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ300Ëü±ß¤ÇÆÈ¿È¤Î¿Í¤Ï2Ëü8000±ß°Ê²¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï2000±ß¡£Ç¯¼ý450Ëü±ß¤Î¶¦Æ¯¤¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡Ë¤Ï£µËü2000±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï17Ëü1000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½êÆÀÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â³Û―2000±ß¡×¤Ë½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¡Ê0～45¡ó¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ·×»»¤µ¤ì¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤È17ºÐ¤Î»Ò¶¡£±¿Í¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥±ー¥¹¤ò¸«¤ë¤È¾å¸Â³Û¤Ï6Ëü±ß¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë2000±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Ê¬¤¬½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¡¦´ÔÉÕÂÐ¾Ý¤Ç£µËü8000±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¡¢½êÆÀÀÇ¡ÊÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï10¡ó¡Ë¤ÏÌó6000±ß´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¿Í¤Ï¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤Ç¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¡×
¡¡½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¤Ï¡Ö´ðËÜÊ¬¡×¤È¡ÖÆÃÎãÊ¬¡×¤Î£²¤Ä¡£¡Ö´ðËÜÊ¬¡×¤Î·×»»¼°¤Ï¡¢¡Ö´óÉÕ¶â³Û―2000±ß¡×¡ß10¡ó¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¾å¸Â³Û£¶Ëü±ß¤«¤é2000±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿£µËü8000±ß¤Ë10¡ó¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¤Î5800±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤¦£±¤Ä¤Î¡ÖÆÃÎãÊ¬¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¡Ö´óÉÕ¶â³Û―2000±ß¡×¡ß¡Ö90¡ó―½êÆÀÀÇÎ¨¡ß1¡¥021¡ó¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢½»Ì±ÀÇ¤«¤é£´Ëü6200±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡££²¤Ä¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó£µËü2000±ß¤Î¹µ½ü¤À¡£¼ýÆþ¤ä²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹µ½ü¡¦´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤Ê¿Í¤Ï»öÁ°¤Ë¼«¼£ÂÎ¤äÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¿Í¤Ï¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤Ç¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¡×¤Î¿Í¤À¡£´óÉÕ¤Î¾å¸Â³Û¤ÏÀè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÇ¯¼ý¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯¼ý2500Ëü±ß¤ÎÆÈ¿È¤Î¿Í¤ÏÇ¯´Ö¾å¸Â85Ëü5000±ß¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²¿Í¤È¤â´óÉÕ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹â¼ýÆþ¤Î¥Ñ¥ïー¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£
µÕ¤ËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡µÕ¤Ë¡ÖÂ»¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý200Ëü±ß°Ê²¼¡×¤Î¿Í¤À¡£¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾å¸Â³Û¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÖÎéÉÊ¤¬¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Î2000±ß¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÀÇ¶â¤Î¹µ½ü¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´óÉÕ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î£¶·î°Ê¹ß¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤Î¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂ¿¤¯¤Î´óÉÕ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¼Â¤ÏÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀáÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´óÉÕ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é´óÉÕ¶â³Û¤Î£³³äÁêÅö¤Ë¤¢¤¿¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£²¾¤Ë£µËü±ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ëü5000±ßÄøÅÙ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤ÏÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´óÉÕ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ô½½¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÖÎéÉÊ¡¢ÀáÀÇ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤È¤¤¤¦£³ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ï½îÌ±¤Î¤Ò¤½¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬£¹·îËö¤Ç½ªÎ»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Ï£¹·î¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡×¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£½îÌ±¤âÂçµ¬ÌÏ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È´óÉÕ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤ËÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²á¾ê¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¹ñ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤òÍ¥Àè¤·¤¿²þÁ±ºö¤òË¾¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿½ªÎ»¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤òÃ¥¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÉ½¤ì¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ñ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ËÍ±×¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿²þÁ±ºö¤òÌÏº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£²áÅÙ¤Êµ¬À©¤ÏÀ©ÅÙ¤Î°à½Ì¤ò¾·¤¤«¤Í¤º¡¢¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê»ëÅÀ¤ÈÂÐÏÃ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£