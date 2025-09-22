DLA-V900R

JVCケンウッドは、Victorブランドより発売している8K表示対応D-ILAプロジェクター「DLA-V900R」と「DLAV800R」の最新ファームウェアを10月中旬より公開。HDR映像の表現力を高める画質モード「Frame Adapt HDR ビビッド」や、高輝度シーンを美しく表現する「Highlight Color Control」、ゲームなどに最適な低遅延モードに自動的に切り替わる「ALLM(Auto Low Latency Mode)」などの新機能を追加する。

D-ILAプロジェクターに搭載されている独自の「Frame Adapt HDR」機能は、コンテンツのシーンごと、あるいはフレームごとに異なるピーク輝度を瞬時に解析し、最適なダイナミックレンジに自動調整することで、HDR10コンテンツをより自然でリアルな映像として再現するとともに、マスタリング情報の有無にかかわらず幅広いHDR10コンテンツに対応するもので、多くのユーザーから好評だという。

今回のファームウェアアップデートで新たに追加する画質モード「Frame Adapt HDR ビビッド」は、明部はより明るく、暗部は階調をより深く沈ませて映像全体のコントラスト感を向上させるとともに、「Highlight Color Control」機能により、各画質モードに対して高輝度シーンにおけるハイライト部分の輝度感と彩度のバランスを最適化。より立体感を際立たせながら、細部まで明るく鮮やかな映像表現を実現するという。

独自の高画質映像処理技術「Multiple Pixel Control(MPC)」を強化し、ナチュラルな高精細感を維持しながら、より滑らかでリアルな8K映像表現も実現。

さらに、「低遅延モード」に自動で切り替えるALLM機能も追加し、反応速度などが重要なゲームなど低遅延が求められるコンテンツにも対応させた。なお、ALLM動作時は、快適な操作性を実現するため、「Frame Adapt HDR」「レーザーダイナミックコントロール」「Clear Motion Drive」などの一部機能は自動的にOFFになる。

それ以外にも、OSDメニューの視認性と操作性を向上。各設定項目の役割や効果を画面上に分かりやすく表示するガイド機能が追加される。画質モードやHDR設定、カラー設定などの高度で細かい調整をガイドで各設定の内容を確認しながら行なえる。

また、OSDメニューの視認性と操作性を向上させるため、OSD表示時の明るさをレーザー光源の動作に連動させる「OSD 明るさ連動モード」と、暗い映像やHDRコンテンツの再生時でもメニューが見やすい背景色をブラックにする「OSDダークモード」も追加される。

キャリブレーション性能も強化。「Calibrator モード」を追加する。従来モデルで搭載していた「オートキャリブレーション機能」は全体の最適化を行なっていたが、新モードはユーザーが任意で設定した値(ガンマ/色域/色温度など)をターゲットとするため、インストーラーや専門家が行なうキャリブレーションのような高精度な映像調整が可能になる。最新世代の光学センサー(市販)に対応させることで、測定精度と操作性の向上も図っている。