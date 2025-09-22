ハシゴしてでも買わせてーーーッ！【Can★Do】可愛すぎる♡「モンチッチグッズ」

懐かしのキャラクターグッズが再び注目を集める昨今、【Can★Do（キャンドゥ）】では、つぶらな瞳や愛らしい表情が魅力の「モンチッチグッズ」が登場中。チャームやポーチなど、日常生活に便利なアイテムが揃っているようです。\110（税込）とは思えない実用性とデザイン性を兼ね備えたグッズは、いくつもまとめ買いしたくなるかも。売り切れ前にぜひチェックしてください。

シェアして楽しめるモンチッチの2個セットチャーム

【Can★Do】「モンチッチ プチチャーム2P」\110（税込）

モンチッチくんとモンチッチちゃんの顔がプリントされた、可愛らしいチャームの2個セット。優しいタッチのシンプルなイラストで、大人でも持ちやすいデザインに仕上がっています。コンパクトなサイズ感なので、付けるアイテムや場所を選びません。2個を重ね付けしてキュートな世界観を表現するのはもちろん、友達やパートナーとシェアしてお揃いにするのもおすすめです。

可愛らしいモンチッチが目を惹く目印チャーム

【Can★Do】「モンチッチ アクリルめじるしチャーム」\110（税込）

傘やペットボトルに付ける目印チャームも、モンチッチくんがプリントされればたちまちキュートなアイテムに早変わり。周りをぐるりと赤いラインが囲ったデザインで、モンチッチらしい世界観を表現しています。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「シリコンリング部分で、ペットボトルのキャップを開ける時のサポートもできました」とのことで、身近な便利アイテムとして頼りになりそう。チャームは楕円型のタイプもあります。

モンチッチが映えるクリアなフラットポーチ

【Can★Do】「モンチッチ フラットポーチ」\110（税込）

ちょこんとお座りしたモンチッチくんとモンチッチちゃんがなんとも愛らしいポーチです。ポーチの柄がある面はクリア素材なので、柄が映えるうえに中身が見やすく使い勝手も抜群。ファスナー部分はモンチッチくんたちと合わせてブラウンを採用しており、統一感のある印象に。フラットタイプなので、小物類や紙類の収納に重宝しそうです。

バッグに入れやすいコンパクトなカバー付きノート

【Can★Do】「モンチッチ A6カバー付きノート」\110（税込）

「ピンクのアーガイル柄とリボンに囲まれたモンチッチくんたちが可愛いすぎます」とレポーターのとも*さんが絶賛するのは、こちらのカバー付きノート。中身のノートにもモンチッチくんとモンチッチちゃんが描かれており、使うたびにほっこり笑顔になりそうです。A6サイズでコンパクトなうえに、カバー付きで汚れにくいので、バッグに入れて持ち運び用にしてもGOOD。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S