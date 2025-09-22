⼤分の中⼼市街地を舞台とする回遊型のアートイベント「大分アートフェスティバル」。2025年は「回遊劇場w@nder」をテーマとし、作品展示やアートツアー、ワークショップなどを通じて「まち」全体を舞台とするアート体験を創出します。開催期間は2025年9月26日(金)から10月26日(日)まで。

JR九州大分支社は、タイアップ企画として883系特急ソニックに特別なラッピングを施した「W@NDER ART EXPRESS」を運行。車体には大分県出身の絵本作家で美術家である「ザ・キャビンカンパニー」が製作した「キメラブネ」の特別デザインをラッピングしました。

運行期間は2025年9月27日(土)〜12月頃まで。運行区間は博多駅〜大分駅間。運行開始日の9月27日(土)には、大分駅の4番のりばで出発式も開催されます。また、大分アートフェスティバルの開催期間にあわせ、883系特急ソニックへの乗車で応募できるスタンプラリーを実施。抽選で200名の方にオリジナル限定グッズ（マフラータオルまたはラバーストラップ）をプレゼントします。

鉄道関係では、過去に大分駅ホームで展示されていた、ザ・キャビンカンパニーによる立体作品「キメラブネ」が、大分駅コンコースにて期間限定で展示される予定です。

キメラブネ（イメージ）

芸術の秋に、アート作品で彩られた特急ソニックに乗って、大分の街巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR九州）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）