¡¡£²£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°½µËöÈæ£±£´£·±ß¹â¤Î£´Ëü£µ£±£¹£³±ß¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µËö£±£¹Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬£±£·£²¥É¥ë¹â¤È£³ÆüÂ³¿¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤È£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤â¾å¾º¤·¡¢¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤âÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£´£¸±ß£±£°Á¬Á°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
