

（写真：Fast&Slow／PIXTA）

日本独特の慣習である新卒一括採用。富士通が新卒一括採用の廃止を表明するなど、見直しの動きが進んでいます。今回は、新卒一括採用の行方と人事部門・人事担当者のあり方について考えてみます。

今回、大手企業の人事担当者63名にアンケート・ヒアリング調査をしました。まず「新卒一括採用の廃止に賛成ですか、反対ですか」と尋ねたところ、以下のように賛否が分かれました。

廃止に賛成 ：24名／廃止に反対：21名／どちらでもない：18名

それぞれについて、代表的なコメントを紹介しましょう。

AIの浸透でスペシャリスト採用が加速

廃止に賛成

「いまは『とにかく人手が足りない、新人を寄こせ』という各部門の要望が強く、採用数を確保しやすい新卒一括採用は有効です。しかし、AI化で単純業務が減ったら、そういう要望はなくなるでしょう。となったら、ジョブ型で必要な人材を必要数だけ採用するほうが合理的だと思います」（IT）

「就活生が入社後どこに配属されるかわからない新卒一括採用を敬遠するようになっています。新卒一括採用を廃止すれば、学生時代に就活を見据えた“ガクチカ作り”などの準備に振り回されることなく、長い職業人生を見据えた自己投資もできるでしょう」（電機・素材）

廃止に反対

「ジョブ型で必要な人材を必要な時に中途採用するほうが、企業にとっては楽かもしれません。ただ、即戦力で働ける新卒・若年層が日本にいったいどれだけいるでしょうか。新卒一括採用で時間をかけて育成していくのが、新卒・若年層にはプラスになると思います」（金融・小売り）

「いきなり特定の職務へのこだわりが強い新入社員が入ってきても、新卒一括採用・年功序列で過ごしてきた当社の社員とのギャップに戸惑うのは確実です。キャリアパスや担当職務が明確な会社はともかく、当社のような遅れた会社では、時期尚早だと考えます」（機械）

どちらでもない

「最近の若年層はジョブ型を望んでいると言われますが、新卒一括採用・年功序列による安定を求める若年層もかなり多い印象です。従業員のニーズが多様化しており、廃止に賛成とも反対ともちょっと判断が付きかねます」（エネルギー）

「企業にとって、新卒一括採用は重荷になっています。とはいえ、若年層の失業率の低下など社会的にはプラス面もあります。廃止に反対ではありませんが、就活ルールなどをまったくなくしてしまうと、大きな混乱があって、マイナス面が大きいように思います」（輸送機）

賛否にかかわらず新卒一括採用はなくなっていく

ただし、賛成・反対という回答に関係なく、大半の人事担当者が将来的には日本から新卒一括採用が消滅すると予想していました。

「当社では、すでに中途採用が年間採用者数の半数を超えています。少子化で新卒が減ることや外国人採用が増えることを考えると、新卒一括採用は向こう10年以内に自然消滅するのではないでしょうか」（エンジニアリング）

「時間の問題でしょうね。グローバル化の時代に、日本だけ新卒一括採用を維持するというのは、ちょっと考えにくい。いずれ新卒一括採用がなくなることを前提に、我々は人事制度を考えていく必要があります」（商社・金融）

回答した人事担当者は、新卒一括採用の廃止で、人事部門の役割・活動が大きく変わると予想していました。中途採用が増え、ジョブ型雇用が広がると、人事部門の主要な業務は変化していくでしょう。

中途採用に関しては、各部門で従業員が足りなくなったら採るという欠員採用が基本で、入社後すぐに活躍する即戦力が求められます。人事担当者は各部門の業務を知らないので、どういう人材が不足しているのか、応募者が即戦力なのか、といったことがわかりません。そのため中途採用では、各部門が主体的に採用活動を担当することになるでしょう。

人事部門の業務が激変する

中途採用では経験者を採用するので、新人研修のような未経験者に基本スキルを伝える教育の必要性は低下します。一方、専門性を高める教育のニーズが増えます。専門教育は、各部門が必要な専門性を定義し、主体的に企画・実施することになります。

評価においては、ジョブ型雇用ではすでにジョブ（職務）の給与が決まっているので、基本的に従業員を評価しません。ジョブ型雇用では、評価という作業が必要なくなります。

ちなみにジョブの給与を決めるには、そのジョブの価値を知っている必要があります。技術・スキルが高度になるにつれて、人事部門よりもジョブの価値を知っている各部門が給与を決めることが合理的になります。

またジョブ型雇用では、入社時点で担当業務や勤務地が決まるので、会社命令で従業員が異動をすることはありません。異動のための人事部門の業務は必要なくなります。

このうち評価について補足します。日本でもジョブ型雇用を導入する企業が増えて、「ジョブ型では従業員をどう評価するか」が課題になっています。

ただ、これは従来の職能給とジョブ型をミックスさせた“日本流ジョブ型”で起こる現象で、アメリカのジョブ型では従業員を評価しません。

パートタイマーをイメージすると理解しやすいでしょう。日本でもコンビニでは、「レジ打ち作業」というジョブに「時給1200円」などと告知のうえで、パートを募集します。採用したら評価によって時給を上下させることはなく、ずっと「時給1200円」で働いてもらいます。アメリカのジョブ型は、パートと同じ考え方です。

このように、新卒一括採用が廃止され、中途採用・ジョブ型雇用が主流になると、現在人事部門が担っている業務の多くが消滅するか、代わって各部門が担うようになります。

もちろん、完全に人事関連業務がなくなるわけではなく、給与計算や福利厚生のように、人事部門が一括して処理するほうが効率的な業務もあります。ただ、それらをアウトソーシングすれば、人事部は必要ないということになります。

アメリカでは人事部がない大企業も

「人事部消滅」というと、遠い未来の大予言と思うかもしれませんが、そうでもありません。アメリカでは大手企業でも人事部がなかったり、経営企画部門の中に少数の人事企画スタッフがいるだけだったりします。日本でも将来、人事部がなくなるか、大幅な人員減になるでしょう。

この人事部の暗い未来について、「考えたこともありません」（小売り・通信など）という感想もありましたが、自身の変革を志向したり、変化を前向きに捉える意見もありました。

「人事業務はなくなっても、各部門に人事マネジメントをアドバイスしたり、経営層に代わって人事戦略を立案する機能は残るはず。我々は、マネジメントや戦略立案のスキルを高める必要があります」（素材）

「今後、高度人材がますます重要になり、各部門で教育・採用を抜本的に強化する必要があります。人事部の未来は暗いですが、人事の知識・ノウハウを持つ人材のニーズは高まるのではないでしょうか」（エンジニアリング）

世の中のトレンドは、明らかに新卒一括採用の廃止とジョブ型雇用への転換。人事部と人事担当者は、そのトレンドにあがなうか、受け入れて改革に踏み出すか。今まさに、日本の人事は岐路に立たされていると言えるでしょう。

（日沖 健 ： 経営コンサルタント）