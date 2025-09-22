「指を曲げると第二関節が痛い」症状の対処法はご存知ですか？【医師解説】

指を曲げると第二関節が痛い時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「指を曲げると第二関節が痛い」原因はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

塚原 聡（医師）

北里大学医学部卒業。弘前大学医学部整形外科で臨床研修し、東京大学医科学研究所でゲノム医科学の研究に従事。その後、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター助手、准講師を歴任。2009年から湘南第一病院整形外科部長。2013年、同副院長に昇格。2019年、地域サービス部門担当役員に就任。日本専門医機構認定整形外科専門医、日本リウマチ学会専門医、プライマリケア連合学会認定医・指導医。医学博士。

「指を曲げると第二関節が痛い」ときの正しい対処法は？

指の痛みを感じた時に市販薬を使用することは良いと思います。痛みを伴う場合は痛み止めの軟膏や湿布剤、テーピングしたり安静にしたりすることも大事です。

具体的な薬品名はロキソニン、ボルタレン、バンテリンなどのゲルやクリームがお勧めです。

ただし、キズがあり出血している時には塗ることはやめましょう。悪化します。

もし、急に腫れてきた場合には冷やした方が良いでしょう。しもやけのように冷温環境で起きた場合にはあたためると有効です。

控えるべき動作としては、瓶を開けるために力強く握る動作や茶碗洗いのようなつまむ動作を意識して少なくして、指の安静を保ちましょう。携帯電話を持ち上げずに机に置いてフリックを使いましょう。ゴルフやテニスなどのグリップやスイングで、力が入り過ぎていないか見直しましょう。

湿布やサポーターやテーピングなどを巻くことは良いと思います。ただし受診するときには薬の名前や量を言えるようにしておきましょう。テーピングするときには最初に指の側面に沿ってアルファベットの『I』、次に関節をクロスするように『X』のように貼り、最後に適度な緊張で指を1周します。指の周りを１周するときには、うっ血しないよう慎重に行いましょう。

応急処置をしても症状が治らない場合や早く治したい場合には、かかりつけ医に相談、あるいは早めに整形外科、形成外科を受診しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」ときのテーピングの方法は？

第一関節と第二関節の間の指の周りを、指先がうっ血しないように適度な緊張で一周します。次に第二関節と指の付け根の関節（MCP関節）の間の指の周りも一周します。次にそれぞれ一周したテープを橋渡しするように、指の親指側と小指側それぞれ側面に沿ってアルファベットの『I』、次に第二関節をクロスするように背中側と手のひら側をそれぞれ『X』のように貼り、最後に補強するように、第一関節と第二関節の間の指の周りと、第二関節と指の付け根の関節（MCP関節）の間の指の周りもう一度適度な緊張で指を一周します。指先の色が紫色に変わったり、痛みを感じたりする場合にはもう一度やり直しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「指を曲げると第二関節が痛い」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

手指がこわばって曲げると指の第二関節が痛いのはリウマチですか？

塚原 聡 医師

関節リウマチが強く疑われます。

小指を曲げると第二関節が痛いのは何科の病院で治療できますか？

塚原 聡 医師

整形外科、形成外科です。

指の第二関節を曲げると痛く、しびれるのは更年期障害でしょうか？

塚原 聡 医師

更年期障害は少し疑われますが、他の病気がないか調べた方が良いでしょう。

指の腱鞘炎で避けたほうが良い動作や家事はありますか？

塚原 聡 医師

瓶を開けるために力強く握る動作や、洗濯物を取り出す動作、茶碗洗いのようなつまむ動作などは機械を使って少なくしたほうが良いです。

へバーデン結節とブシャール結節の違いは何ですか？

塚原 聡 医師

ヘバーデン結節は、指先から数えて一つ目の関節に起きる変形性関節症のこと、ブシャール結節は指先から数えて二つ目の関節に起きる変形性関節症のことをいいます。同じ病態ですが、それぞれ最初に報告したイギリス人の医師ウィリアム・ヘバーデン（William Heberden）、フランス人の病理学者チャールズ・ジャック・ブシャール（Charles Jacques Bouchard）に由来します。指に負担がかかる家事や裁縫、農作業や漁業などの重いものを扱い、力のいる仕事に従事する場合に発症しやすく、ヘバーデン結節とブシャール結節の両方を発症することもあります。

まとめ

指を曲げると第二関節が痛い症状の場合には緊急性のある病気は少ないですが、急性期と慢性的な問題が混在する部位です。ケアをしても改善しない場合や出血を伴う場合、あるいは力が入りにくく感覚が鈍い状態のときには速やかに病院を受診しましょう。

日常でよく使うために負荷がかかっていたり、全身の炎症性の病気と関連したりすることがありますので、日常生活で負担がかからないように工夫し、ケアしても軽快しない時には、無理をせず病院を受診しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」で考えられる病気と特徴

「指を曲げると第二関節が痛い」から医師が考えられる病気は20個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

皮膚科の病気

せつ

よう

整形外科の病気

爪周囲炎蜂窩織炎しもやけ金属アレルギー

マレット変形

母指MP関節靭帯損傷

PIP関節脱臼骨折

ばね指

へバーデン結節ブシャール結節関節リウマチ膠原病痛風外反母趾内反小趾

足ゆびの骨折（剥離骨折など）

靭帯損傷

循環器科の病気

ばち指

緊急性の高い病気は少ないのですが、急性期と慢性的な問題が混在する部位であるため、症状の改善がない場合には早めに病院を受診して相談しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」と関連のある症状

「指を曲げると第二関節が痛い」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

指が痛い一本だけ指が腫れる

指の第二関節が腫れている

指の第二関節がしびれる

指の第二関節が動かしづらい

指の第二関節に力が入らない

「指を曲げると第二関節が痛い」他に、これらの症状が見られる際は、「ばね指」「関節リウマチ」「プシャール結節」「脱臼骨折」などの疾患の可能性が考えられます。痛みがひどい場合やなかなか治らない場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

【参考文献】・リウマチ性疾患と検査、薬剤について（日本リウマチ学会）・代表的な手外科疾患（日本手外科学会）