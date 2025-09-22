洗面台を完全占拠　歯を磨きたい飼い主を阻む猫の「涼しい居場所」

人間にとって、朝は食事をしたり、身支度をしたりと忙しい時間帯。でも、そんな事情は猫ちゃんには関係ないみたいです。

Xユーザー・もんさん（以下、飼い主さん）が早朝7時に投稿した写真に写るのは、洗面台をわが物で占拠する愛猫・まるこちゃんの姿。カメラをじっと見つめ、「何か問題でも？」と言わんばかりの態度に、思わず吹き出してしまう方が続出しています。

これは飼い主さんが洗面台で歯を磨こうとした際の出来事。飼い主さんによると、洗面台に入り込むのは夏場によく見られる光景とのことで、「きっと冷たくて気持ちいいんだと思います」と話します。

たしかに、猫は居心地の良い場所を見つける名人。特に暑い季節には、陶器のひんやり感が気持ちいい洗面台が、まるこちゃんにとって格好の避暑スポットになるようです。

しかしもちろんこのままでは歯を磨くことは出来ません。すぐに退いてもらったのかと思いきや、「こんなにかわいくリラックスされてたら、退かせるのもかわいそうで……」と飼い主さん。結局そのままにして、キッチンで歯を磨いたとのことでした。

我が物顔で洗面台を占拠するまるこちゃんの姿には、「かわあいいいいい」「うちもよくやられる！」といったコメントが続々。涼を取る猫の知恵に、飼い主の日常がちょっとだけ振り回される……そんな光景に、4万件を超えるいいねが寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。

「歯磨きよりも猫ファースト」。そんな優しい飼い主さんの愛情と、居心地の良さを全身で示すまるこちゃんの姿が、なんともほっこりさせてくれる一枚でした。

＜記事化協力＞

もんさん（@marukotokinako）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092201.html