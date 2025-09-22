この記事は2024年10月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーを選ぶとき、容量と機能、そして、価格のバランスは気になるところ。

Xiaomiの「22.5W Power Bank 10000mAh」は、10000mAhの大容量ながら手のひらに収まるコンパクトさ。さらに、端末を3台同時に充電できる機能を備えながら、2千円台前半で購入できるという驚きのコスパ。

日常使いにも、2台目にもピッタリなこのモバイルバッテリーについて、詳しく紹介します。

Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh タン モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 大容量 小型 Type-C 双方向急速充電 最大2.25A出力 PSE技術適合 iPhone/Android対応 3台同時充電可能 低電流充電対応 安全回路保護 旅行/出張/アウトドア/キャンプ/停電対策 2,180円 Amazonで購入する PR PR 2,180円 楽天で購入する PR PR

大容量10000mAhがこの価格で？ コスパ最強バッテリー

Image: Amazon.co.jp

一番のポイントは、10000mAhという大容量でありながら、2千円台前半という驚きの価格。

iPhone 14なら約2回、Xiaomi 13なら1.7回程度の充電ができるので、出先でも電池切れの心配なし。

コスパを重視するなら、このXiaomiのバッテリーは間違いなく最有力候補に。

手のひらサイズで持ち運びも楽々

Image: Amazon.co.jp

大容量にもかかわらず、コンパクトなサイズ感も魅力。手のひらに収まるため、バッグに入れてもかさばらず、日々持ち歩く使い方にもぴったり。

表面がPC+ABS素材で、心地よい手触りなのも普段遣いのツールとしてうれしいポイントです。

3台同時充電ができ、モバイルバッテリー本体への充電は付属ケーブルから可能

Image: Amazon.co.jp

USB-Cポート、USB-Aポート、さらにUSB-C充電ケーブルを搭載しているため、スマホやワイヤレスイヤホン、タブレットなどを同時に3台充電することが可能。

また、付属のUSB-C充電ケーブルは双方向の急速充電に対応、このケーブル1本でモバイルバッテリー本体へのフル充電も2.75時間でできちゃいますよ。

旅行や出張で使う場合は、小型の充電器とセットで持ち歩くのが良さそう。

低電流デバイスへの充電対応

Image: Xiaomi

本体横についているバッテリーチェックボタンを2回押すと、低電流充電モードが有効に。

Bluetoothヘッドセットやスマートウォッチなど、低電流デバイスへの充電もできます。

タンとアイスブルーのちょっとくすんだカラーが新鮮

Image: Xiaomi

モバイルバッテリーでありがちなブラックやホワイトではなく、少しくすんだ落ち着いた色合いの「タン」と「アイスブルー」をラインナップ。

おしゃれなカラーリングなので、プレゼントにもいいかも。

高機能と高コスパの両立

Image: Amazon.co.jp

Xiaomiの「22.5W Power Bank 10000mAh」は、大容量でありながらコンパクト、3台同時充電可能で2千円台前半という破格のコスパを実現しています。

モバイルバッテリーを選ぶ際、コスパを重視する方や、シンプルながらおしゃれなデザインが好きな方には、間違いなくおすすめ。

毎日持ち歩いてハードに使うのもあり、旅行専用として使うのもあり、もしものときのために防災バッグに入れておくのもあり、高コスパなのでいろんな用途に使えそうです。

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp