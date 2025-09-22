目だけでもあるとかわいくなるね。

最近のヒューマノイドは格闘技やアクロバットといった運動能力のほか、部品の選別や荷物の移動など軽作業タイプが主流です。話し相手になるコンパニオン・ロボだと作業ができませんし、どれも一長一短です。

人に寄り添うケアボット

中国のロボット企業Fourierが作ったのは、人と一緒に暮らせるようなコンパニオン・ロボの「GR-3」。工場で働く作業系とは異なり、美術館のガイドや日常のパートナーになるような、人に寄り添う「ケアボット」です。

機械ならではの強み

ロボットなので、ガイドのように膨大な知識を憶えるのも得意。多言語に対応し、日々のスケジュールを把握しユーザーをサポートすることもできます。声はあんまりかわいくないですけどね。

開発者ならプログラミングもでき、VRゴーグルで遠隔操作も可能です。ピタっと静止できるので絵のモデルにもなれますし、ネコの遊び相手には…あんまりなっていませんでしたが一応可能そうです。

触られたことを理解し反応

クリっとした目がかわいいですが、反応のしかたが人間っぽくて親しみやすいですね。目は瞬き、物の移動を黒目が追い、アニメによるまぶたの開閉具合で感情を表します。

ボディーは柔らかく、人が触れると31個の圧力センサーが検知して感情を表現します。手を振ったら振り返したり、人間の愉快な歩き方を真似るなんて芸当もできちゃいます。

Image: Fourier

人間と変わらぬ存在感

「GR-3」の身長は165cmで体重55kg、関節は55カ所が稼働しフル充電で3時間の連続稼働が可能です。ソフト面では、独自開発のリアルタイム感情処理エンジンが視覚、音声、触覚フィードバックを制御。人間の顔を認識したり、動く物体の追跡、4つのマイクで音のする位置を判別するといった機能を搭載。後ろから呼びかけると振り向くのでしょうね。

子供からお年寄りまで相手ができ、将来的には介護現場で健康チェックやリハビリ補助にも活用したいとのことです。

目があるだけで全然違う

最近のロボたちはテスラの「オプティマス」や、Clone Roboticsの「Protoclone V1」のように顔ナシなのでちょっと怖いんですよね。「GR-3」は目がふたつあるだけで愛嬌が全然違いますし、人間が感情移入しやすくなりますね。

分類はコンパニオン系のロボですが、キャラでいえばドラえもんやコロ助というより『21エモン』の芋ほりロボット「ゴンスケ」が近いかなぁ？

