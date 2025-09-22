65ºÐÈþËâ½÷²Î¼ê¤¬¹§Æ£º¸¶á¡¢±¦¶á¤ÎÏ¢»â»Ò¤È£³¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëIN¶å½£¡×½Ð±é
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬21Æü¡¢¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï¢»â»Ò¤Î°áÁõ¤ÎÁÏºîÆüËÜÉñÍÙ¹§Æ£Î®¤Î¹§Æ£º¸¶á¡¢¹§Æ£±¦¶á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
20¡¢21Æü¤ËÊ¡²¬¸©±ÄÅ·¿ÀÃæ±û¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëIN¶å½£¡¡¹ñ·ÄÊ¸²½¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ÓÌÚ¤ò²Î¤ò¡¢º¸¶á¤È±¦¶á¤ÏÏ¢»â»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºòÌë°ìÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â´Ñ¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹§Æ£º¸¶á¡¢±¦¶á¤µ¤ó¤ÎÉñ¤Ï°µ´¬¡£º£Æü¤âÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£