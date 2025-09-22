歌手浜崎あゆみ（46）が21日までに、インスタグラムを更新。アジアツアーの後半が始まったことを報告した。

浜崎は「アジアツアー後半戦スタートin大阪の初日はマサが本番前の気合い入れの円陣から参加(これは本当にめちゃくちゃ珍しいことです!笑)」と報告し、エイベックス松浦勝人会長らと円陣を組む様子を写真で投稿した。

浜崎は「色んなカタチの積み木を慎重に高く高く積み上げた矢先に大暴れして破壊してしまうのを『何回やんだよ!』ってほど繰り返しながらも辿り着かせて頂けたこの唯一の場所で、これまでも現在もこれからもずっとavexでずっとJ−POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした」と思いをつづり、意気込みを見せた。

この投稿にフォロワーからは「あゆちゃんと会長とても良い関係ですね」「マサさんが作ってくれた居場所をあゆは大事に大事に守って来たんだよね」「J−POPの世界に革命をおこしてくれた二人」とコメントが寄せられている。

別の投稿では大阪公演2日目の様子もアップしている。