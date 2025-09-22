¥°¥é¥É¥ëÀ±Ì¾ÈþÄÅµª¡¢¥Ó¥¥Ë¡õ¥¨¥×¥í¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥®¥Þ¥®¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÀ±Ì¾ÈþÄÅµª¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
À±Ì¾¤Ï¡ÖËÜÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡2026Ç¯¤âÂ¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¡£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ð¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤«¤é¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥®¥Þ¥®¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ½÷¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À±Ì¾¤Ï12Ç¯¤Ë¡¢15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3¥µ¥¤¥º¤ÏB92¥»¥ó¥Á¡ÊH¡Ë¡¢W64¥»¥ó¥Á¡¢H88¥»¥ó¥Á¡£