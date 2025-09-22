µð¿ÍOB²òÀâ¼Ô¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Àô¸ý¤ÎÂÇ·â¤òÉ¾²Á
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿µÜËÜÏÂÃÎ»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ»á¤ÏÀô¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Ç¯ÌÜ¼«¼ç¥È¥ì¤Î»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÈÀô¸ýÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àô¸ýÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀô¸ýÁª¼ê¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë