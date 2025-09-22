¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ > 170cm¤Î¡ÈÂçË¤¡É¡¢»ûËÜÀ»°ì¤¬ÄË´¶¤·¤¿1·³¤ÎÊÉ¡¡ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡Ä 170cm¤Î¡ÈÂçË¤¡É¡¢»ûËÜÀ»°ì¤¬ÄË´¶¤·¤¿1·³¤ÎÊÉ¡¡ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤ÂÐÀï¡ÖËèµå°ã¤¦¡× 170cm¤Î¡ÈÂçË¤¡É¡¢»ûËÜÀ»°ì¤¬ÄË´¶¤·¤¿1·³¤ÎÊÉ¡¡ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤ÂÐÀï¡ÖËèµå°ã¤¦¡× 2025Ç¯9·î22Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤Ê¤¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÊª¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¡¿¹Í§ºÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¿¿Áê¡É ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö·¡¤ê½Ð¤·Êª¡×¡¡2ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì±¦ÏÓ¤òÀìÌç²ÈÀä»¿¡ÖÃæ·Ñ¤®¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡× ¥È¥¤¥ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¡¡¸µ¥ª¥ê±¦ÏÓ¤Î°ÜÀÒ¤¬Æ³¤¤¤¿¡È±É¸÷¡É