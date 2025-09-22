

連携のバックエルボーを浴びせた松本浩代＆荒井優希

東京女子プロレス「WRESTLE PRINCESS VI」大田区総合体育館大会が20日行われ、第５試合では、元SKE48の荒井優希が、AKB48「豆腐プロレス」時代の恩師・松本浩代とタッグを組み、風城ハル＆凍雅組に快勝した。

試合では、松本との連携でバックエルボーを食らわす場面も。2018年の「豆腐プロレス」愛知県大会に向けて、当時コーチしていたミラノコレクションA.T.から教わった技が、かかと落としとバックエルボーだったが、その大会で披露できたのはかかと落としのみ。約７年後しのリベンジ達成に、ともに当時コーチを担当した松本も「ミラノさんに捧げるバックエルボー！」とし、荒井も「（当時怒られて）追い詰められた思い出があったんですけど、これでチャラ！」と清々しい表情を見せた。

試合では、凍雅が松本にアグレッシブに突っかかる場面もあり、それに触発された松本が凍雅と風城ハルに、洗礼とばかりに激しい攻撃で圧倒した。試合後、凍雅は「めちゃくちゃ悔しい」、風城も「全く歯が立たなくて弱さを痛感した」とうなだれていたが、それを察するように松本は「怖くなったんだったら一生バイバイでいい。倒せると思うんだったらかかって来いや！」と激を飛ばした。▼第5試合

20分1本勝負松本浩代＆○荒井優希

vs

風城ハル●＆凍雅13分52秒

片エビ固め※Finally