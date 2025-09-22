Î©·ûÌ±¼ç¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¢¤¹½¢Ç¤£±Ç¯¡¢ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¼¨¤»¤º¡ÄÍ¿ÅÞ¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ë³èÏ©
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¤Ç½¢Ç¤¤«¤é£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤ò²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼çÆ³¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿À¯ºö¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞÏ¢·È¤è¤ê¤â¡¢Í¿ÅÞ¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤ÇÀ¯ºö¼Â¹ÔÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ç³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢ÅÞÀª²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÌîÅÞÏ¢·È¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÍ¿ÅÞ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨µÄ¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¯ºö¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï£²£°Æü¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍ¿ÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢Î©Ì±¤ÎÀ®²Ì¤ÏË³¤·¤¤¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ÎÂåÉ½Áª¤Ç¡Ö¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¡×¤ò´üÂÔ¤µ¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Î©Ì±¤ÏÆ±Ç¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤«¤é£µ£°µÄÀÊÁý¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢½°±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤ò²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÌîÅÞ¤ÇÏ¢·È¤·¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤òÁ´ÇÑ¤¹¤ëË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´µ¼ÔÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤â¸«Á÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Î©Ì±¤ÏÌîÅÞÏ¢·È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ëÄ´À°ÎÏ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢ËäË×µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤Ï³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢ÈæÎãÁª¤ÎÆÀÉ¼¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯ÅÞ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£´´»öÄ¹¤é¼¹¹ÔÉô¤Îºþ¿·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Î£¹·î¤ÎÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Î©Ì±¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï£µ¡ó¤ÇÌîÅÞ£³°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡µç¾õ¤ÎÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Æü¤Ë¤ÏÀÐÇË¼óÁê¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î©Ì±¤¬»²±¡Áª¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Î¤¿¤á¤Î¶¨µÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤â¡Ö²ÝÂê¤¬Â¿¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤¡£´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÌîÅÄ»á¤Ë¤ÏÄË¼ê¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¼¡Âè¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤¬Í¿ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë·¹¼Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Èµ÷Î¥¤¬À¸¤¸¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤âÊú¤¨¤ë¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤äÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤Î·ëÂ«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ÖÂ¿ÅÞ²½¤ÎÃæ¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£