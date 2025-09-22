朝ドラ『ばけばけ』新キャスト発表 杉田雷麟「ワクワクしています」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たなキャストとして、杉田雷麟の出演が決定した。
【写真あり】総勢26人！ 『ばけばけ』新たな相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
杉田雷麟が演じる松江中学の生徒・錦織丈は、ヘブンの教え子。英語教師である錦織友一の弟で、松江随一の秀才と称される兄を尊敬し、その背中をまっすぐに追う。
■コメント
錦織丈役を演じさせていただく、杉田雷麟です。今回の役は、エリートが集まる学校の生徒であり、先生として働く錦織友一（吉沢亮）の弟でもあります。最初に台本を読んだとき、自分にとっては少し意外なキャラクターだと感じました。でもだからこそ、この「エリート」という役に挑戦できることにワクワクしています。俳優の醍醐味は、普段の自分とは違う人物になりきれること。この役を通して新しい一面を引き出せるよう、思いっきり楽しんで臨みたいと思います！
