25ºÐ¡¢¤ª¤Ï¥ê¥Ê¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²Ä°¦¤µ¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡×
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÄØÌî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡Å¥Í·¤Ó¤«¤é¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È±ð¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤È¡¢¹õ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤Î²Ä°¦¤µ¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄØÌî¤ÏTOKYO MX¡Ö¤ª¤Ï¥ê¥Ê!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¿åÍËÆü¤òÃ´Åö¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï26Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬17ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£