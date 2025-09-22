

「リーフ」のフルモデルチェンジを前に「BEV購入者のいま」を探った（写真：日産自動車）

【図表】今回の分析結果を先に見る

日産の電気自動車（BEV）「リーフ」が、近くフルモデルチェンジして3代目になる。

すでにグローバルに向けては公開されており、日本でも10月30日からの「ジャパンモビリティショー」に前後して発表することが考えられる。



2025年6月に先行公開された3代目「リーフ」のエクステリア（写真：日産自動車）

そこで今回は、8年近く販売されてきた現行（2代目）リーフを取り上げてみたい。

同時に、この8年の間に登場し、数多く売れている日産「サクラ」、同「アリア」、三菱「eKクロス EV」、テスラ「モデル3」も分析し、BEVの購入者像をさまざまな観点から浮き彫りにする。

＜分析対象車種・サンプル数＞

日産 リーフ：998名

日産 サクラ：761名

日産 アリア：128名

三菱 eKクロス EV：116名

テスラ モデル3：82名

※リーフは2代目が発売された2017年10月以降の新車購入者

※サクラ、アリア、eKクロス EV、モデル3は発売後すべての期間の新車購入者

※データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用

BEVを購入した理由は？

はじめに、新車のBEVを「この時期に購入した理由」のデータを見てみよう。



画像を拡大

「モデルチェンジ／新発売された」は、アリア購入者の多くが理由としてあげており、他車種の2〜3倍程度も多い。

アリアはコロナ禍で納期が長期化した状態が続き、部分的に受注停止があったなどの事情もあり、「待っていた」人が多かったためだ。



「アリア」は受注停止にくわえ、グレードによって受注スタートが遅れるなど不運が重なった（写真：日産自動車）

「欲しいパワートレインの車が発売された」については、今回対象とする車種はすべてBEVだから「BEVが発売されるのを待っていた」と読み替えてもらうといいだろう。

こちらのスコアはリーフが最も低く、eKクロス EVが最も高い約40％だった。リーフは、BEVのパイオニアとして2代目へとモデルチェンジしていて販売実績があるため、低く出ていると見える。

約40％と最も高かった、eKクロス EVは三菱自動車の軽自動車BEVである。

三菱には「アウトランダーPHEV」「エクリプス クロスPHEV」のプラグインハイブリッドSUVがラインナップにあるが、軽自動車BEVは2021年に「i-MiEV」が終売された後は途絶えていた。



日産「リーフ」よりも早い2009年に登場した「i-MiEV」（写真：三菱自動車）

三菱ユーザーにとってeKクロス EVは、待望のBEVモデルだったのだ。また、以前のi-MiEVはeKクロス EVよりも車内空間が狭く、車両価格も高かったため、そうした意味でも待たれていた車種だったといえる。

どの車種も「前の車の車検時期が来た」ことを理由とする人はそこまで多くないため、車検時期より前倒しでの購入や代替え購入ではなく増車として買われていそうだ。

「補助金を利用できた」は、どの車種においても購入の大きな後押しとなっており、リーフは「購入条件」も重視されている。



「リーフ」はモデルライフが長いため好条件で購入した人も多かったようだ（写真：日産自動車）

モデル3は「新しい車を買って気分を一新したかった」が少々高く出ており、趣味的な位置づけでの購入も見えてくる。

ネット時代の情報収集

続いて「購入のきっかけとなった情報源」のデータを紹介する。注目すべきはモデル3とそれ以外の4車種の間で、大きな違いがある点だ。

モデル3購入者は「モデル3に乗っている人」というよりも、「テスラに乗っている人」としてデータを見てもらうとより理解しやすくなるだろう。



画像を拡大

モデル3のオーナーの「購入のきっかけとなった情報源」を見てみると、「SNS」が他の4車種より高く出ており、「Webの記事」も高い。オンライン上での情報収集に積極的であるわけだ。

その反対に、ほとんどディーラーを展開しないテスラでは「営業スタッフの話」は非常に低い値を示している。

また、「テレビCM」という人が2.9％いるが、筆者の記憶ではテスラはテレビCMを国内で流しておらず、「テレビCMを見たような記憶がある」という人がいたと考えるのがよさそうだ。

なお生活の中での意識として、「さまざまな情報を積極的に取り入れるようにしている」に対して「あてはまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまらない」「あてはまらない」の4段階で確認したところ、モデル3は43％の人が「あてはまる」と回答しトップであった。

2位はアリアの35％であり、リーフ：22％、サクラ：20％、eKクロス EV：19％の3車種はほぼ横並びである。

このようにモデル3オーナーは情報感度が高いため、SNSでの情報収集にも積極的であり、そこで得た情報がダイレクトに購入に結びつくケースも多いといえる。



テスラ車を一気に身近にした「モデル3」（写真：Tesla）

次に同一世帯内で2台以上（今回購入したBEV以外に少なくとも1台以上）を保有する人のボリュームを見てみる。すると、車種ごとに使われ方や移動手段としてのポジショニングの違いが浮かび上がった。

同一世帯内で「2台以上保有する人」を多い順に並べると、サクラ：70％、eKクロス EV：69％、リーフ：57％、アリア：55％、モデル3：45％である。

複数所有が約7割と高い軽自動車のサクラとeKクロス EVは、航続距離が限定的な点を考慮した近距離移動用を主なターゲットとした車種だ。その結果として、セカンドカー的な立ち位置での需要の高さが見えてくる。



「サクラ」は近距離用シティカーとして航続距離などを割り切って低価格を実現（写真：日産自動車）

リーフとアリアは5割強で、ほぼ同じ。複数台保有が最も少ないモデル3は、長距離移動を想定しないBEV中心の生活スタイルが確立されているケースや、都市部で駐車スペースが限られているケースが考えられる。

購入時に比較検討はしたか？

ここまで見てきたように、購入のきっかけや前提条件にはBEVらしい点が多く並ぶ結果となった。では、購入時の「比較検討車種の有無」はどうだったのだろうか。



画像を拡大

他に「比較検討した車があった人」は、eKクロス EVが最も多く、約半数の49％。その次がモデル3で41％、そしてアリア（37％）、サクラ（31％）、リーフ（33％）と日産の3モデルは3割台だった。

つまり日産は「指名買い」が多い。テスラは、まだ歴史の浅いメーカーであるため、既存顧客が日本国内に少なく、顧客基盤が形成途中であるためであろう。

では、eKクロス EVは、なぜ比較検討した末に購入している人が多いのだろうか。



「eKクロス EV」は「サクラ」とメカニズムを共有する実質的な姉妹車（写真：三菱自動車）

その答えを探すために前有車（購入車のひとつ前に乗っていた車）に目を向けると、三菱車からeKクロス EVに乗り換えている人が49％であることに気づく。

この値は、日産の3車種それぞれが日産車から乗り換えている割合より少ない。三菱車からの乗り換えが少ない代わりに、スズキ（18％）やホンダ（12％）からの乗り換えが多いのだ。

つまり、eKクロス EVは「軽自動車のBEV」という特性を活かし、それまで三菱車以外に乗っていた人から広く購入されており、そのため購入過程において比較検討した人が多いと考えられる。



画像を拡大

ちなみに、サクラ購入者のうち、eKクロス EVを比較した人は5％（サクラ購入者の内、比較検討車種があった人が30.5％、そのうちeKクロス EVを比較した人が16.7％）と非常に少ないのに対し、eKクロス EV購入者がサクラを比較検討した割合は、34％と高い。

軽自動車と普通車で異なる「決定のこだわり度」

姉妹車種のサクラとeKクロス EVの間に、「買われ方の違い」があることは先ほど見たとおりだが、「決定のこだわり度」を確認すると、その傾向はよりはっきりとしてくる。



画像を拡大

「ぜひこの車種に」のスコアを見ると、サクラよりeKクロス EVの方が8ポイントほど低く、少々こだわり度合いに弱さが見られる。

とはいえ、サクラもそこまで高い値ではなく、軽自動車は車両価格や維持費を含め、コスパも重視する中で購入されていることがうかがえる。

「決定のこだわり度」が最も強かったのはアリアで79％。モデル3の71％が続き、リーフはサクラとあまり変わらない55％である。

「買われ方」の観点から考えると、リーフが軽自動車BEVの2車種に近しい特徴を持っていそうなことが見えてきた。

そこで、最後に「購入車にあてはまるイメージ」のデータを紹介する。リーフを購入した人はリーフについて、モデル3を購入した人はモデル3についてのイメージをそれぞれ回答したものだ。



画像を拡大

リーフで大きな特徴を示すのは、BEVのアピールポイントである「環境にやさしい」と、ランニングをはじめとした「経済的」なコスパに関する評価の高さである。一方で、それ以外の項目では他車を引き離すようなイメージを持たれていない。

軽自動車のサクラとeKクロス EVで目立った特徴が出ていないのは、価格コンシャスな層が普通車より多く、個性やキャラクターの好みで買われづらいためだろう。

一方、リーフは世界初の量産BEVとしての歴史がある点を鑑みると、少々もったいないと思えてしまう。とはいえ、2代目リーフも登場から8年近くが経っており、インパクトが薄れていることは致し方ないところだ。

新型リーフ登場で状況は変わるか？

今回は軽自動車BEVのサクラ、eKクロス EVから、BEVのパイオニアとして長きにわたり販売されているリーフ、日産初のSUVタイプのBEVであるアリア、そしてBEVのみを開発・販売するテスラのモデル3を取り上げた。



ボディタイプも航続距離も価格帯も異なるため、直接的な比較分析だけでは不十分な点もあるが、今日の日本国内で主に購入されている主要なBEVの動向を見ることができたことだろう。

リーフのフルモデルチェンジ後、市場にどのような変化が訪れるのかも引き続き見ていきたい。

（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）