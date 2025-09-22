¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÎÃÙ¹ï¤ÇÀèÈ¯Íî¤Á¤È¸½ÃÏ»æ¡Ä¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¸À¤»¤º
¤³¤Î²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤¿À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£
27ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï21Æü¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï°ì´ÓÀ¤ò°Ý»ý¡£¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¤ï¤º¤«¤ÊÃÙ¹ï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¹Ô¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ïº£Ä«¤Î¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë2Ê¬ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¡£CL¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ø´ø´±¤ÏÈà¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤»¤¿¡£
¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£»î¹çÆü¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÈ¯¤«¤é³°¤¹¤Î¤À¡£
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤â¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î1»þ´ÖÁ°¤È¤¤¤¦Í½Äê»þ´Ö¤«¤é¤ï¤º¤«2Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Äê»þ´Ö¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥Ð¥ë¥µ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ç¤Ï¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡×
µ¬Î§¤Ë¸·¤·¤¤¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë2Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤«¤é³°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÀèÈ¯Íî¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¡£3¡Á4Æü¤´¤È¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
º£Æü¤Ï¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤â¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤¿¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Èà¡Ê¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ë¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
²æ¡¹¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²¿¤«ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×
ÃÙ¹ï¤È¤ÏÌÀ¸À¤»¤º¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ç290Ê¬¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£