「税金ばかり見てた自分がバカだった」頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料（金銭を徴収する制裁）が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月〜2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3％が修正となり、1件当たりの平均追徴課税（申告ミス等により追加で課税される税金）は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。

頭のいい人がやっている“金と株”の賢い売り方とは？

本日は「身近な人が亡くなった後の手続」として、金地金や株式の売却についてご紹介します。

・金地金や宝石等を売却するときのポイント

金地金や宝石、ゴルフ会員権などを売却して儲けが出た場合には、株式や不動産と異なり、売却した人のその他の所得（給与など）と合算して税金を計算する「総合課税」という方法が適用されます。そのため、高所得の人が売却した場合と低所得の人が売却した場合とで、支払う税額が大きく変わってきます。

ただし、所有期間が5年を超える場合には、売却した儲けから50万円を引き、さらに2分の1をした金額が他の所得に合算されますので、負担はそれほど大きくならないかもしれません。

また、金地金や宝石類であれば、売却する年を分散させることによって、累進税率の負担を緩和させることも可能です。ただ、次の年まで相場が今の水準を保てるかはわかりませんので、あまり税金に固執し過ぎず、売りどきを逃さないことのほうが大事ですね。

・株式を売却するときのポイント

株式や投資信託を売却して儲けが出た場合は、不動産の場合と異なり、所有期間に関係なく一律20.315％の税金（所得税15.315％、住民税5％）がかかります。相続した株式等の場合、取得費は故人が購入した金額が引き継がれます。

相続税を払っている方であれば取得費加算の特例が使えますので、長期保有目的であっても、3年10か月以内に一度売却して、特例の恩恵を受けておき、また同じ銘柄を買い直して保有し続けるというのも1つの手です。また、利益の出ている銘柄と、損失の出ている銘柄を同一年に売却して、利益と損失を相殺するのも良い手ですね。

