全日本実業団相撲選手権大会が21日、和歌山県営相撲場で行われ、全国から27チーム（一部15チーム、二部12チーム）が参加した。

一部団体戦は、昨年優勝のソディックが2連覇を達成した。先鋒・三輪隼斗（30）、中堅・土井敢太（24）、大将・池田俊（23）という昨年と同じオーダー。三輪と池田は14日にタイで行われた世界選手権の団体優勝メンバーでもあり、日本代表を2人も擁する最強布陣で圧倒的な強さを見せた。決勝は、過去8度の優勝回数を誇る強豪・日本通運と対戦。ソディックの中堅・土井が昨年の実業団横綱の古川晴貴（30）を土俵際逆転の右突き落としで破って優勝を決めた。

109人が参加した個人戦は、金沢学院大出身で2年連続マチュア横綱の池田俊（23＝ソディック）が今大会初優勝を果たした。決勝は、近大出身の藤澤詩音（24＝アイシン）と対戦。左へ回り込む相手を突き放して追い詰めていくと、右で抱えてつかまえた瞬間に強烈な小手投げで勝負を決めた。世界選手権無差別級で2連覇を達成してからわずか1週間。世界最強選手が圧倒的な強さで実業団横綱に輝いた。池田は8月の全国選抜社会人津幡大会、先週のアジア選手権、世界選手権に続いて今季4つ目、学生時代も含めると通算11個目のタイトル獲得となった。

▽団体戦 準決勝

日本通運 3―0 アイシン

ソディック 3―0 和歌山県庁

▽決勝

ソディック 3―0 日本通運

○三輪隼斗 押し出し 中村悠星

○土井敢太 突き落とし 古川晴貴

○池田俊 寄り切り オドフー

▽個人戦 準決勝

藤澤詩音（24＝アイシン） うっちゃり オドフー（25＝日本通運）

池田俊（23＝ソディック） 送り倒し 岡田尚也（25＝アイシン軽金属）

▽決勝

池田俊 小手投げ 藤澤詩音