「ドジャース１−３ジャイアンツ」（２１日、ロサンゼルス）

ドジャース・ロバーツ監督は試合後、この日、傘下３Ａで２度目の救援登板を１回無安打無失点で終えた佐々木朗希投手の今後について「ロウキは本当に良かった。球のキレも素晴らしかった。これから（佐々木は）アリゾナに移動してチームと合流する予定で、そこで話をすることになる。ただ、水曜日（２４日）までは登板しないが、彼はチャンスを得るために必要なことはすべてやってきた」と話した。「彼には（登板後の）休養が必要なので、水曜日まで登板しない」とし、メジャー復帰は２４日（日本時間２５日）になるとの見通しを示した。

チームは２３日からのダイヤモンドバックス戦へ向け、２２日にロサンゼルスからアリゾナ州フェニックスへ移動予定。佐々木もワシントン州タコマから合流し、今後について話し合いを行う。

右肩のけがのため負傷者リスト（ＩＬ）に入っている佐々木はこの日、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として２度目の救援登板。敵地でのタコマ戦で１−３の六回に６番手で登板し、１回を無安打無失点に抑えた。

先頭を３球で三ゴロに打ち取ると、２人目は初球を投ゴロに。ここまでの４球はすべて速球だったが、最後の打者に対しては変化球攻め。カットボール、スプリットで追い込むと、１−２からの４球目はスプリットで空振り三振に仕留めた。

佐々木は８球を投げ５球がストライク。この日の最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だった。

佐々木は１８日のタコマ戦で初めて救援登板。四球を一つ与えたが１回を無安打無失点に抑えた。前回から中２日のこの日と合わせて２度のリリーフ登板は合計２回を投げ無安打無失点。３奪三振、１四球とほぼ完璧な内容で終えた。