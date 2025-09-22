FEMMUEミスト美容液から数量限定「ピオニー」登場！健やかなツヤ肌へ

花のエッセンスを生かしたスキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、数量限定で新たなミスト美容液「デュアルエッセンス（ピオニー）」が登場。発酵ピオニー1がゆらぎやすい肌にやさしく寄り添い、ツボクサエキスやイチョウ葉エキスが鎮静をサポート。8種の植物オイル4がうるおいとツヤを与え、健やかなコンディションへ導きます。

4in1の多機能ミスト美容液

「デュアルエッセンス（ピオニー）」は、美容液層80％×美容オイル層20％の二層式処方。発酵ピオニー*1をはじめ、ツボクサエキスやヤマヨモギ葉エキスなど植物由来成分をたっぷり配合しています。

1本でゆらぎケア・鎮静・保湿・ツヤを叶える4in1の設計。朝晩のスキンケアはもちろん、日中の乾燥対策にも活躍し、メイクの上からも心地よく使えるのが魅力です。

*1サッカロミセス培養溶解質液、乳酸桿菌培養溶解質、クルイペロミセスエキス、シャクヤクエキス

植物オイルと香りで心も肌も満たす

8種の植物オイル4（カメリアオイル2、ローズヒップオイル3など）が肌をふっくら整え、自然なツヤを演出。

さらに、ローズ5やジャスミン6をベースに、ウッド7や柑橘*8を重ねた上品な香りが広がります。

シュッとひと吹きするたびに心まで満たされるような使い心地で、ゆらぎやすい季節の変わり目にも頼れる1本です。

*2ツバキ種子エキス

*3カニナバラ果実油

*4ツバキ種子油、チャ種子油、コメヌカ油、ブドウ種子油、オリーブオイル果実油、アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、ワサビノキ種子油

*5ダマスクバラ花油

*6マツリカ花エキス

*7ビャクダン油、ローズウッド油、アストラシーダー油

*8オレンジ果皮油、レモン果皮油

今だけの特別なミストでケアを♡

数量限定で登場するFEMMUE「デュアルエッセンス（ピオニー）［ミスト美容液］」は、100mL・5,720円（税込）。発酵ピオニー*1や植物オイルの恵みを凝縮し、健やかでみずみずしい肌へ導きます。

乾燥や環境ストレスにゆらぐ日々に、いつでもどこでも寄り添う存在。香りと心地よさに包まれながら、自分の肌を丁寧にいたわる習慣を取り入れてみませんか。